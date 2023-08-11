Irkçılık kampanyası 3.5 milyon imza aldı

UEFA Sürdürülebilirlik Direktörü Michele Uva, son dönemde artan ırkçılık olaylarını ciddiyetle takip ettiklerini, farkındalık ve dayanışmayı artırmayı amaçlayan projelerle daha adil futbol ortamı sağlamak için hayata geçirdikleri projeyi açıkladı.

KAYNAK: AA
Irkçılık kampanyası 3.5 milyon imza aldı

AA'nın futbolda ırkçılık ve nefret söylemini incelediği iki haberden oluşan haber dosyasının ilk haberinde UEFA Sürdürülebilirlik Direktörü Michele Uva, Avrupa futbolunda ırkçılıkla mücadele çalışmalarını anlattı.

Michele Uva, ilk olarak 2009'da ırkçılığa karşı üç adımlı prosedürü, 2021'de de UEFA İcra Komitesinin "İnsan Hakları Taahhüdünü" onayladıklarını hatırlatarak, başta Avrupa'da olmak üzere yeşil sahaların nefret söyleminden arındırılması, herkes için eşit, adil, hakkaniyetli, çevreye saygılı ve kitleleri harekete geçirmek isteyen futbol ortamı oluşturmak istediklerini söyledi.

Uva, UEFA'nın "2030 Futbol Sürdürülebilirlik Stratejisinin" Avrupa futbolunun adil geleceği açısından önemine işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Sürdürülebilirlik stratejimizde belirlenen 4 politika özellikle ırkçılık ve ayrımcılıkla doğrudan ilgili. Politikalarımız arasında 'ırkçılık karşıtlığı, eşitlik ve kapsayıcılık, çocuk ve gençlerin korunması ile dayanışma ve haklar' başlıkları yer alıyor. Programla futbol ortamındaki her türlü ayrımcılığa, nefret söylemine karşı saygı ve eşit haklar sağlamaya odaklı bir yapı inşa etmek istiyoruz."

"Eşit Oyun İçin İmzala 3,5 milyondan fazla imza alarak UEFA'nın en başarılı kampanyalarından oldu"

Avrupa futbolunda artan ırkçı dil ve nefret söylemine karşı farkındalığı artıracak projelerinin planlandığını aktaran Uva, şöyle devam etti:

"Daha önce Eşit Oyun (Equal Game) kampanyası, UEFA'nın kim olduklarına, nereli olduklarına veya oyunu nasıl oynadıklarına bakılmaksızın herkesin futboldan zevk alabilmesi vizyonunu destekliyordu. Bu, taraftarları, oyuncuları, kulüpleri, ulusal federasyonları ve diğer futbol paydaşlarını ayrımcılığa karşı mücadeleye katılmaya teşvik etmeyi amaçlayan 'Eşit Oyun İçin İmzala' (Sign for an Equal Game) ile doruğa ulaştı. Eşit Oyun İçin İmzala 3,5 milyondan fazla imza alarak UEFA'nın en başarılı kampanyalarından oldu."

Uva, ten rengi veya ülkeleri nedeniyle ayrımcılığa uğrayan futbolcular başta olmak üzere ırkçılık, göçmen karşıtlığı, cinsiyetçilik ve çevrimiçi taciz gibi konularla ilgili hazırlanan "Outraged" belgesel serisinin önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Eski ve yeni futbolcular, antrenörler ve mağdurlarla hazırlanan bu belgesel serisinin, ulusal federasyonlarda, liglerde, kulüplerde, futbol akademi ve okullarında gösterilmesiyle 7'den 70'e herkesin futboldaki ayrımcılık türlerini öğrenip bilinçlenmesi ve buna dur demesini amaçlıyoruz."

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