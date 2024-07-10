İrlanda Milli Takımı, İzlandalıya emanet

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İrlanda Milli Takımı, İzlandalıya emanet

İrlanda Futbol Federasyonu, yeni teknik direktör bulmak için sekiz aylık bir çalışmanın ardından Heimir Hallgrimsson'da karar kıldı.

İzlanda'nın Euro 2016'da İngiltere'yi yendiği maçta takımın başında bulunan Hallgrimsson, Eylül 2022'den bu yana Jamaika'nın teknik direktörlüğünü yapıyordu ve takımın son iki haftada Copa America'dan elenmesinin ardından görevinden ayrıldı.

Geçtiğimiz Kasım ayında görevinden ayrılan eski İrlanda Teknik Direktörü Stephen Kenny'nin yerine geçeceği açıklanan Hallgrimsson'un yerine İngiltere U-21 teknik direktörü Lee Carsley ile görüşüldü.

İrlanda teknik direktörlüğü için Neil Lennon, Chris Coleman, Chris Hughton ve Yunanistan'ın eski teknik direktörü Gus Poyet gibi isimlerin fısıldaşıldığı bir dönemde Hallgrimsson'un göreve getirilmesi İrlanda basınında hayretle karşılandı.

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