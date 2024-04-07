İrlanda'da başbakan olmaya hazırlanan Harris'ten Netanyahu'ya çıkış: Eylemlerinizden iğreniyoruz

İlk kez Fine Gael lideri olarak partisinin yıllık konferansında (Ardfheis) konuşan Simon Harris, iç ve dış politikaya ilişkin açıklamamalar yaptı. İrlanda’da yaşanan düzensiz göçe değinen Harris, "Göç, İrlanda ve İrlandalılar için yeni bir gerçeklik. Biz göç veren bir ülkeydik ve ülkemizi birçok yönüyle bu durum şekillendirdi. Şimdi, daha iyi bir hayat arayanlar ülkemize geliyor" açıklamasında bulundu.

Göçün yönetilmesi için daha iyi bir sistem kurulması gerektiğini vurgulayan Harris, Avrupa Birliği'yle işbirliğinin önemine dikkat çekti. İrlanda'da kalamayacak olan düzensiz göçmenlerin daha hızlı bir şekilde sınır dışı edilmesi için çalışma yapacaklarını ileten Harris, Rusya- Ukrayna savaşı ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarından da bahsetti.

Harris, İrlanda’nın Ukrayna ile dayanışma içinde olduğunu belirtti ve "Savaştan kaçan aileleri ülkemize kabul etmek bizim için de önemli bir sınama oldu. Ancak doğru olan buydu" dedi.

"FİLİSTİN DEVLETİNİ TANIMAYA HAZIRIZ"

Simon Harris, Gazze’deki insanlık dramının dünyanın gözleri önünde daha da kötüleştiğini ifade etti ve 7 Ekim'de yaşananları kınadıklarını kaydetti. Tüm esirlerin serbest bırakılması gerektiğini ileten Harris, "İsrail hükümetinin eylemlerine karşı da sessiz kalamayız ve kalmayacağız. Çünkü hedefleri, intikamla, bombardımanla, sakat bırakmakla ve çocukların ölümüyle yer değişmiş durumda” açıklamalarında bulundu.

Kasıtlı kıtlığı destekleyen herkesin insanlığını yitirdiğini ifade eden Harris, İsrail Başbakanı Netanyahu’ya sert eleştirilerde bulundu ve “Başbakan Netanyahu, size bu akşam şunu söylemeliyim; İrlandalılar bundan daha açık olamaz. Eylemlerinizden iğreniyoruz. Hemen ateşkes olmalı ve yardımların güvenli şekilde akışı sağlanmalı." ifadelerini kullandı.

"Bu akşam Galway'den şunu tekrarlıyorum. İrlanda, Filistin devletini tanımaya hazırdır" diyen Harris, iki devletli çözümü desteklediklerini ifade etti.