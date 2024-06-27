İrlanda'da Google ile İsrail arasında imzalanan "Nimbus Projesi"ne tepki

Google'ın Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) Bölgesi Merkez binası önünde düzenlenen eylemde, şirketin bu projeyi sonlandırması talebiyle gösteri yapıldı.

Protestocu grup, "İsrail mallarına boykot", "Apartheid için teknolojiye hayır", "Nimbus'a hayır" gibi sloganlar taşıdı ve tepkilerini gösterdi.

Kildare Filistin Dayanışma Derneği üyeleri Carmel Delaney ve Joanne Carney, AA muhabirine yaptıkları açıklamada endişelerini dile getirdi.

Delaney, "Teknolojinin Filistin'deki insan hakları ihlallerine destek verdiği endişesiyle buradayız. İnsanlık adına tavır alan işçilerle dayanışma içindeyiz." şeklinde konuştu.

Carmel Delaney, Google ve Amazon Web Services (AWS) gibi teknoloji devlerinin, Filistin'de yapay zeka kullanarak soykırımı desteklemesinden büyük endişe duyduğunu belirtti.

Joanne Carney ise "Bu sadece Google ve Amazon'un sorunu değil, tüm büyük teknoloji firmalarının sorumluluğunda. Teknolojinin insan haklarını güçlendirmesi gerekiyor." dedi.