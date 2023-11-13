İrlanda'dan Gazze çıkışı: Hepimiz Filistinliyiz

İrlanda'da ana muhalefet partisi Sinn Fein'in lideri Mary Lou McDonald, İsrail'e karşı Filistin'in yanında olduklarını açıkladı.

KAYNAK: AA
İrlanda'dan Gazze çıkışı: Hepimiz Filistinliyiz

İrlanda'da ana muhalefet partisi Sinn Fein'in lideri Mary Lou McDonald, İsrail'in işlediği suçlara yönelik ülkelerin tepkisizliğini eleştirdi.

"Gazze'de öldürülen çocuklar için, çocuklarının ölü bedenlerini kollarında tutan Gazzeli anneler için uluslararası hukuk nerede?" ifadesini kullanan McDonald, İsrail'in faaliyetlerinin "ceza almadan devam etmesine izin verilemeyeceğini" belirtti.

McDonald, İrlanda hükümetinin İsrail'i Uluslararası Ceza Mahkemesine yollaması ve İsrail Büyükelçisini ülkeden göndermesi gerektiğini söyledi.

Parti sözcülerinden Matt Carthy ise Filistin'i desteklediğini belirterek, "Tıpkı dünyanın her köşesinden, her ırktan ve her inançtan yüksek sesle ve gururla ilan edenlerle birlikte durduğumuz gibi, binlercemiz, milyonlarcamız hepimiz Filistinliyiz!" dedi.

Carthy ayrıca, Filistin'in İrlanda'daki misyonunun başkanı Büyükelçi Dr. Jilan Vehbi Abdülmecit'i sahneye davet ederek, "Ona İrlanda halkının Gazze ve Filistin halkıyla yakınlığını yansıtan bir karşılama yapmanızı istiyorum" dedi.

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