İrtifa kaybedilirse pilot ne yapmalıdır?

Seçim sonuçlarıyla ilgili değerlendirme yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Milliyetçi Hareket Partisi bu demokratik mesajı almış, seçim sonuçlarının çok boyutlu değerlendirmesini yapmak üzere kolları sıvamıştır. Sanki iktidar değişikliği olmuş gibi dedikodu çıkaran, erken seçim yaygarası koparan, bu kapsamda akıl tutulması yaşayan çevrelerin şuursuzca hareket etmesi tek kelimeyle aymazlık ve ahlaki çarpıklıktır. Erdoğan, devletin başıdır ve desteğimiz sonuna kadar arkasındadır." dedi.

İktidar partisi ikinci parti durumuna düştüyse, buna dayanarak erken seçim istemek neden “yaygara, şuursuzluk, aymazlık ve ahlaki çarpıklık” olsun?

Tam aksine, erken seçim isteyenleri bu kadar ağır bir şekilde suçlamak, sel sularının önüne çıkmak gibidir.

Ayrıca, kendi partisinin siyasi kimliğini bir kenara bırakarak Erdoğan’a “kurtarıcı” rolü veren Bahçeli, MHP seçmeninin asıl bu politikayı onaylamadığını görmezden gelerek, kolları ne yapmak için sıvayacak? Öyle ya hâlâ “Sonuna kadar Erdoğan’a destek olacağız” diyor. MHP’nin görevi bu mudur?

Gerçi seçim yenilgisi sebebiyle istifa etmek, Türk siyasetinde pek görülmez. Sadece beş milletvekilliği için 14 Ekim 1979'da yapılan ara seçimleri 5-0 kaybeden dönemin başbakanı Bülent Ecevit istifa etmişti.

O seçimler adı üzerinde ara seçimdi ama Ecevit, halkın tepkisini hissederek bu atmosferde başbakanlık yapamayacağını görmüştü.

Şimdi yapılan ise yerel seçim de olsa ülke genelinde bir “güven oylaması gibi” bir “referandum gibi”dir ve halk, yeni bir yönetim istediğini ortaya koymuştur...

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise “Biz Erdoğan'ı uyarmıştık. ‘Milletin sabrını taşırma’ demiştik. AK Parti'nin oyları eridi. Umarım artık millete rağmen siyaset yapılamayacağını anlamıştır ve gereken dersi almıştır.

İYİ Parti olarak biz de üzerimize düşen sorumluluğu alacağız. Her zaman yaptığımız gibi, seçim sonuçlarına ilişkin muhasebelerimizi ve özeleştirilerimizi yapacağız. Nitekim tam da bu sebeple; en kısa sürede olağanüstü seçimli kongremizi toplayacağız" dedi.

Meral Akşener, aday olup olmayacağını açıklamadı ama herhalde partinin yeni yönetimini de kendisi belirlemek istiyor. Böyle bir durum ortaya çıkarsa, İYİ Parti’nin yeni bir rüzgâr estirmesi mümkün olur mu?

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Tayyip Erdoğan, yenilenler içinde herkesten önce konuşma yaparak, “Biz de partimizin organlarında 31 Mart neticelerini değerlendireceğiz, özeleştirimizi cesaretle yapacağız. Sandık sonuçları bize irtifa kaybı yaşadığımızı gösteriyor. Yerel bazlı bu gerilemenin nedenini masaya yatıracağız. Sorunları tespit edip gerekli müdahalelerde bulunacağız.

Seçim defterinin bugün itibarıyla kapanması bile kazançtır. 4 yıldan fazla süre vardır. Milletin vaktini çalacak tartışmalarla bu dönemi heba edemeyiz. Mesuliyetlerimizin farkındayız. Deprem bölgesinin ihyası, ekonomik sıkıntılar ve acil meselelere daha fazla eğileceğiz. 12. kalkınma planımızı bugüne kadar kararlılıkla uyguladık.

Ülkemize, milletimize ve gelecek nesillere bedel ödetecek popülist adımlardan uzak duracağız. Enflasyon başta olmak üzere ekonomi programımızın sonuçlarını yılın ikinci yarısında görmeye başlayacağız. Başarılı operasyonlarımızla bölücü örgüte ölümcül darbeyi mutlaka indireceğiz. Güney sınırlarımızın ötesinde teröristan kurulmasına izin vermeyeceğiz. FETÖ'nün son kalıntılarını temizleyeceğiz. Türkiye'nin uluslararası rolünü, anahtar konumunu güçlendirecek hamleleri devam ettireceğiz.” dedi.

Güzel de 17 bakanıyla birlikte sahaya inerek yerel seçimleri bir tür güvenoyuna dönüştüren bizzat Erdoğan değil miydi? Halktan güvenoyu alamayan Erdoğan ülkeyi yönetirken zorlanmayacak mı?

İrtifa kaybetmek, ya bir arıza işaretidir ya da yönetimdeki bir hatadan kaynaklanır. İrtifa kaybeden uçağın yere çakılma riski vardır. Bu sebeple irtifa kaybeden uçağın pilotu, en yakın havaalanına inmeye çalışır. Siyasette halkın desteğini kaybetmişseniz, en yakın havaalanı, erken seçimdir. Yoksa düşme riskini göze almışsınız demektir. Düşüş, “yerel bazlı” değildir, geneldir genel...