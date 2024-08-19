İş aramaktan ümidini kesenlerin sayısında flaş artış. Vah Türkiye’m vah…

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İş aramaktan ümidini kesenlerin sayısında flaş artış. Vah Türkiye’m vah…

TÜİK’in açıkladığı verilere göre iş aramayı bırakanların sayısı arttı. Açıklanan verilere göre, atıl işgücü 2.2 puanlık artışla yüzde 27,3 oldu. Ortaya çıkan verilere “Vah Türkiye’m vah…” yorumu yapıldı.

TÜİK’in açıkladığı verilerde Türkiye’de işsizliğin geldiği gerçek durum ortaya çıktı. Buna göre iş aramaktan ümidini kesenlerin oluşturduğu atıl istihdam bu yılın 2. Çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre 2.2 puan artarak yüzde 27,3 oldu.

Açıklanan verilere göre işsiz sayısı 2024’ün 2. çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre 23 bin kişi artarak 3 milyon 156 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise değişim göstermeyerek %8,8 seviyesinde gerçekleşti.

İstihdam edilenlerin sayısı 2024 yılı 2. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 205 bin kişi artarak 32 milyon 661 bin kişi, istihdam oranı ise 0,2 puanlık artış ile %49,6 oldu. Bu oran erkeklerde %67,0 iken kadınlarda %32,5 olarak gerçekleşti.

İşgücü 2024 yılı II. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 228 bin kişi artarak 35 milyon 817 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,3 puanlık artış ile %54,4 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %72,3, kadınlarda ise %36,8 oldu.

İŞ ARAMAYI BIRAKANLARIN ORANI YÜZDE 27,3 OLDU

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2024 yılı II. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 2,2 puanlık artış ile %27,3 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %19,2 iken potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı %18,0 olarak tahmin edildi.

Gençlerde işsizlik oranı ise bir önceki çeyreğe göre 0,4 puanlık artış ile %16,3 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %13,7, kadınlarda ise %21,5 olarak tahmin edildi.

ATIL İŞGÜCÜ NEDİR?

Atıl işgücü, iş bulma ümidini kaybeden, iş aramayan ancak çalışmaya hazır olan, mevsimlik çalışan ve zamana bağlı eksik çalışanları ifade ediyor.

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