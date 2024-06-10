İş başvurusu için WhatsApp’tan CV gönderenler dikkat! Mahkemeden çok konuşulacak karar

Düzenleme: Kaynak: Hürriyet
İş başvurusu için WhatsApp’tan CV gönderenler dikkat! Mahkemeden çok konuşulacak karar

İstanbul’da yaşanan olay, kişisel verilerin korunması ve mahremiyetin önemi konusunda yeni bir tartışma başlattı. Emekli bir asker olan A.E., iş arayışı sırasında güvendiği bir aile dostuna WhatsApp’tan CV’sini gönderdi. Ancak bu özgeçmiş, beklenmedik bir şekilde kendisine karşı açılan bir polis soruşturmasının delil dosyasında yer aldı.

Emekli asker A.E., holding sahibi olan T.K.’ye, iş bulma konusunda yardımcı olması için CV’sini WhatsApp’tan gönderdi.

Bir süre sonra A.E., holdingin sahibi T.K.’nin kayınbiraderi B.N. ile iş yapmaya başladı. Ancak aralarında alacak verecek meselesine dayalı tartışma çıktı.

Emekli asker A.E., iş yaptığı B.N. hakkında, kendisini dolandırdığı gerekçesiyle polise giderek şikâyetçi oldu.

“BU KADAR BAŞARILI VE EĞİTİMLİ BİRİ DOLANDIRILAMAZ”

Gazeteci Elif Altın’ın haberine göre B.N. emniyetin dosyasına A.E.’nin CV’sini delil olarak sundu. Amacı ise bu kadar başarılı ve eğitimli birinin dolandırılamayacağı yönünde emniyeti ikna etmekti. Ancak dosyaya CV’sinin koyulduğunu öğrenen A.E., olayla hiçbir alakası olmadığı halde tüm kişisel bilgilerinin yer aldığı CV’sinin emniyetin dosyasına kadar iletilmesi karşısında sinirlendi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

CV’sini birbirleriyle paylaşıp emniyet dosyasına girmesine sebep olan holding sahipleri T.A., eşi H.A., ve kayınbiraderi B.N. hakkında ‘kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak’ suçundan suç duyurusunda bulundu.

MAHKEME BERAAT KARARI VERDİ

Yapılan soruşturma sonunda 3 şüpheli hakkında ‘kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak’ suçundan 2’şer yıldan 4’er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Ancak mahkeme sanıklar hakkında beraat kararına hükmetti.

KARARA İTİRAZ ETTİ

Emekli asker A.E. karara itiraz etti. Dosyayı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (BAM), yerel mahkemenin yasal ve yeterli olmayan gerekçelere dayalı olarak beraat hükmü kurmasının yasaya aykırı olduğunu belirterek kararı bozdu.

YENİDEN YARGILAMA İÇİN YEREL MAHKEMEYE GÖNDERDİ

Kararda, ‘CV’nin kişisel veri’ olduğunun tartışmasız olduğu vurgulanarak, içinde katılana ait fiziki özellikler, fotoğraf, telefon numarası, TC kimlik numarası, pasaport numarası, görev yerleri ile eğitim ve kişisel yaşantısına esas bilgilerin yer aldığı belirtildi. CV’yi WhatsApp üzerinden birbirlerine gönderen ve alakası olmadığı halde emniyetin dosyasına delil olarak sunan şüphelilerin beraat etmelerinin yasaya aykırı olduğu ifade edildi. Yeniden yargılama yapılması için dosyayı yerel mahkemeye gönderdi.

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