3 bin liralık faturanın 900 lirası ödenecek! Kimlerin yararlanacağı belli oldu

Doğal gaz desteğinin sona ermesinin ardından, hükümetin hazırladığı torba yasa kapsamında, dar gelirli ailelere yönelik doğal gaz faturası desteği sağlanacak. Bu destekle, dar gelirli vatandaşların faturalarının bir kısmı devlet tarafından karşılanacak, böylece aile bütçelerine önemli bir rahatlama getirilmesi hedefleniyor.

3 BİN LİRALIK FATURANIN 900 LİRASINI ÖDEYECEKSİNİZ

Mayıs ayı başında sona eren 25 metreküplük doğal gaz desteğinin ardından, doğal gaz fiyatlarına yapılacak olası zamlar merak konusu olurken, yeni yasa tasarısıyla dar gelirli vatandaşlara düşük doğal gaz faturası desteği sunulacağı açıklandı.

Kulislere sızan bilgilere göre, yüksek gelirli vatandaşlardan alınan 3 bin TL’lik faturanın tamamı devlet tarafından tahsil edilirken, dar gelirli vatandaşlardan sadece belirli bir yüzde, örneğin %30 gibi bir oran alınacak ve geri kalan miktar devlet tarafından ödenecek.

Show Haber’in aktardığına göre gelir gruplarının belirlenmesi için özel bir çalışma yapılacağı ve düzenlemenin tüm detaylarının ilerleyen günlerde netleşeceği ifade ediliyor.

Bu yeni düzenleme, dar gelirli vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmeyi ve enerji maliyetlerini hafifletmeyi amaçlıyor.