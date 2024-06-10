İYİ Parti’den AKP’ye geçecek 4 vekilin isimleri sızdı! Ankara’yı sallayan bomba iddia

İYİ Parti Kurucu Genel Başkanı Meral Akşener’in partisinden habersiz Saray’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la baş başa görüşme gerçekleştirmesi büyük bir krize neden olmuştu.

İYİ Parti’nin başta yeni Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile kurmay ekibi sürpriz görüşmeye tepki göstermişti.

Akşener görüşmeyle ilgili bizzat açıklama yapmasa da Özel Kalemi Esma Bekâr aracılığıyla kamuoyuna mesaj göndermişti.

Bekar, “Ne Sayın Cumhurbaşkanı'ndan herhangi bir teklif geldi ne de bizim bir talebimiz oldu. Genel gündem değerlendirmesine bulundular. Tartışmalara üzüldü, hatta hayret etti. Sayın Akşener bu ülkenin cumhurbaşkanıyla görüştü, davetine icabet etti, etmese miydi?” ifadelerini kullanmıştı.

Gazeteci Talat Atilla’dan İYİ Parti’yle ilgili gündeme bomba gibi düşen bir iddia geldi.

Atilla, Akşener’e yakın 4 milletvekilinin AKP saflarına geçeceğini yazdı.

“ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN YENİ VEKİLLER LAZIM”

“Aldığım bilgilere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Akşener ile temasının iki ana hedefi var” diyen Atilla, “Anayasa değişikliği için partisine yeni vekillerin katılımını sağlaması ve milliyetçi kontenjanını Akşener ile doldurma isteği. Siyasi bir tercihtir tabii ama milliyetçi kontenjanını Akşener ile doldurmak siyaset pratiği açısından en azından şu aşamada çok anlamlı görünmüyor. Çünkü... İYİ Parti tabanı ağırlıklı olarak seküler ve Cumhur İttifakı’na tepki olarak yeşeren bir parti. Varlık nedeni zaten muhalefet” ifadelerini kullandı.

İSİMLERİNİ YAZDI

“Olağanüstü bir durum olmazsa 4 İyi Parti kökenli Milletvekili bu hafta iktidar partisine geçecek” diyen Atilla, “İsimlerini de biliyorum ama yazmayacağım. Hadi ikisinin isimlerinin baş harflerini söyleyeyim. A. E. diğeri de B.A. Bu vekillerin şayet bu hafta grup toplantısı yapılırsa AK Parti grup toplantısında katılımı bekleniyor” diye yazdı.