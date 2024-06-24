İş makinesi dik yamaçtan 50 metre uçtu: Operatör altında kaldı

Kaynak: İHA
İş makinesi dik yamaçtan 50 metre uçtu: Operatör altında kaldı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde ormanda yol açma çalışmaları sırasında bir iş makinesi dik yamaçtan 50 metre aşağıya uçtu.

İş makinesinin altında kalan operatör yaralandı.

Kaza, Kuzuyayla ormanlık alanında meydana geldi. Yol açma işlemi sırasında paletli iş makinesi, dik yamaçtan kayarak devrildi. Operatör, makinenin altında kalarak yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine sağlık, jandarma, itfaiye ve orman ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.

Ekipler, kısa sürede operatörü araç altından çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı operatör, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı.

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