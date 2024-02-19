İş yeri gece bekçisi, 6 günlük yaşam savaşını kaybetti

Kaynak: DHA
İş yeri gece bekçisi, 6 günlük yaşam savaşını kaybetti
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, 6 gün önce hafif ticari aracın çarpması sonrası hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Mehmet Cüce, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 13 Şubat sabah saatlerinde Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi'nde kaza meydana geldi.

Çalıştığı iş yerinden çıkıp, yolun karşısına geçmeye çalışan gece bekçisi Mehmet Cüce'ye 41 PY 788 plakalı hafif ticari araç çarptı. Ağır yaralanan Cüce, Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay sonrası gözaltına alınan sürücü ifadesi sonrası adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tedavisi süren Cüce, bu sabah hayatını kaybederken, Cüce'nin cenazesi Başaran Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Güvenlik kamerasına da yansıyan kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

is-yeri-gece-bekcisi-6-gunluk-yasam-sav-14925-4.jpg

is-yeri-gece-bekcisi-6-gunluk-yasam-sav-14925.jpeg

is-yeri-gece-bekcisi-6-gunluk-yasam-sav-14925-2.jpg

is-yeri-gece-bekcisi-6-gunluk-yasam-sav-14925-3.jpg

is-yeri-gece-bekcisi-6-gunluk-yasam-sav-14925-1.jpg

is-yeri-gece-bekcisi-6-gunluk-yasam-sav-14925.jpg

Son Haberler
MHP aday listelerini YSK’ye teslim etti Siyaset
MHP aday listelerini YSK’ye teslim etti
Tanker ile minibüs çarpıştı: 9 yaralı Gündem
Tanker ile minibüs çarpıştı: 9 yaralı
Mahfi Eğilmez Türkiye’nin multienflasyona girdiğini açıkladı. Multienflasyon nedir? Ekonomi
Mahfi Eğilmez Türkiye’nin multienflasyona girdiğini açıkladı. Multienflasyon nedir?
Yastığı kaldırım taşı oldu Gündem
Yastığı kaldırım taşı oldu
Takla atan aracını tahta ile destekledi! Bu bir 'Başka ülkede yaşayamam' haberidir Yerel Haberler
Takla atan aracını tahta ile destekledi! Bu bir 'Başka ülkede yaşayamam' haberidir
Ronaldo oğlunun yaptığı harekete çok sinirlendi. Çılgına döndü Spor
Ronaldo oğlunun yaptığı harekete çok sinirlendi. Çılgına döndü
Siirt'te 1 metre uzunluğunda yılan görüldü Gündem
Siirt'te 1 metre uzunluğunda yılan görüldü