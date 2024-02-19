İş yeri gece bekçisi, 6 günlük yaşam savaşını kaybetti

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, 6 gün önce hafif ticari aracın çarpması sonrası hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Mehmet Cüce, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.