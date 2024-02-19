İş yeri gece bekçisi, 6 günlük yaşam savaşını kaybetti

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 13 Şubat sabah saatlerinde Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi'nde kaza meydana geldi.
Çalıştığı iş yerinden çıkıp, yolun karşısına geçmeye çalışan gece bekçisi Mehmet Cüce'ye 41 PY 788 plakalı hafif ticari araç çarptı. Ağır yaralanan Cüce, Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olay sonrası gözaltına alınan sürücü ifadesi sonrası adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Tedavisi süren Cüce, bu sabah hayatını kaybederken, Cüce'nin cenazesi Başaran Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Güvenlik kamerasına da yansıyan kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.