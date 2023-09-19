İş yerinde öğle yemeğine aman dikkat

Editör: Murat Öztürk

Bilim insanları, 8 bin 314 kişinin sağlık durumu ve beslenme alışkanlıklarına ilişkin verileri değerlendirdi. Haftada 6 kez iş yerinde bilgisayar başında öğle yemeğini yiyenlerin vücut kitle endeksinin ve kolesterol seviyesinin daha yüksek olduğunu ortaya koydu.

ABD'de yapılan araştırma, kilo alımını önlemek ve yeterli vitamin ile mineral alımı için ekran karşısında "hızlı öğle yemeği yemeğe" son verilmesi gerektiğini ortaya çıkardı.

Araştırma başkanı Ashima Kant, öğle yemeğini ekran başında yeme alışkanlığı olanlarda kolesterol düzeyini düşürmeye yardımcı lipoprotein molekülü düzeyinin çok düşük olduğunu belirlediklerini vurguladı. 50 yaş üzerindeki kadınların durumdan daha fazla etkilendiğinin de belirtildiği araştırmanın sonuçları "International Journal of Obesity" dergisinde yayımlandı.

Bilim adamları, ekran başında yenen öğle yemeğinin kilo alımının yanı sıra sağlığı da olumsuz etkilediğine ve obeziteyi tetiklediğini açıkladı. Ekran başında yemek yeme alışkanlığı olanların dengeli beslenmediğini belirten bilim adamları, sandviç ya da "fast foodların" genellikle C, E vitaminleri ve mineral eksikliğine yol açtığına vurgu yaptı.

AA