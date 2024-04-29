İş yerinin camlarını kıran saldırganı tabanca ile yaraladı

Kaynak: DHA
İş yerinin camlarını kıran saldırganı tabanca ile yaraladı
İzmit’te kimliği belirlenemeyen çay ocağı işletmecisi, iş yerinin camını kıran E.Ö. isimli şahsı tabanca ile vurarak yaraladı. Şahıs E.Ö hastaneye kaldırılırken olay yerinden kaçan işletmecinin yakalanması için inceleme başlatıldı.

İzmit Çukurbağ Mahallesi Ali Baba Sokak üzerinde meydana gelen olayda, Sokak üzerindeki çay ocağının kimliği belirlenemeyen işletmecisi ile E.Ö. isimli şahıs arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma esnasında E.Ö., tartıştığı kişinin sahibi olduğu çay ocağının camlarını kırdı.

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Yaşanan olay üzerine dükkandaki silahı alan işletmeci, E.Ö. isimli şahsı bacağından vurarak yaraladı. E.Ö. aldığı kurşun darbesiyle yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı E.Ö. ambulans ile Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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