İşçi sağlığını hiçe sayan 'koruyucu' ürünlere ceza

Kaynak: AA
İşçi sağlığını hiçe sayan 'koruyucu' ürünlere ceza
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca, son 15 ayda yapılan denetimlerde işçilerin sağlığını koruyamayacak ürünlerin satışını yapan firmalara 8,7 milyon liranın üzerinde idari para cezası kesildi.

Baret, toz maskesi, emniyet kemeri, iş ayakkabısı ve eldiveni...İşçilerin çalışırken vazgeçilmezi...Ama bu ürünler sağlıklı mı? işte bu soruya cevap arayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü denetimlerde sağlıksız ürünlere ceza yağdırdı.

İşçi sağlığını ilgilendiren ürünlerin ithalatını Ticaret Bakanlığı denetliyor ama denetim faaliyetlere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ekipler, iş yerlerinde Baret, toz maskesi, emniyet kemeri, iş ayakkabısı ve eldiven denetimi yaptı. Bu denedimler 56 ilde gerçekleştirildi.

Bakanlı bu ürünlerden 211'ni işçi sağlığına uygunsuz buldu. Uygunsuz ürünleri piyasaya veren 59 işletmeciye toplam 4 milyon 342 bin 232 lira idari para cezası kesildi. Bakanlık 48 farklı ürün partisine ilişkin koruyucu ve önleyici tedbir aldı. Bu ürünlerle ilgili de 34 işletmeciye yılın ilk üç ayında 4 milyon 428 bin lira ceza yazıldı

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