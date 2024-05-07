İşçi servisi kazaya karıştı 4 yaralı

Bölgeden aktarılan bilgiye göre, kaza, ilçe merkezine bağlı Candaroğulları Mahallesi Meslek Yüksekokulu önünde gerçekleşti. M.Y. idaresindeki 78 ABK 206 plakalı işçi servisi ile karşı şerittengelen İ.Ç. idaresindeki Tofaş marka 34 FDL 077 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Meydana gelen kazada, servis aracının sürücüsü M.Y. ile otomobil sürücüsü İ.Ç., 8 yaşındaki Z.A.M ve 62 yaşındaki B.Ç. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.