İşçi servisi yol ayrımındaki bariyere çarptı: 5 yaralı

Kaynak: İHA
İşçi servisi yol ayrımındaki bariyere çarptı: 5 yaralı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen bir kaza, 5 işçinin yaralanmasına neden oldu.

Olay, Barış Mahallesi D-100 kara yolunun güney yan yolda gerçekleşti. İddiaya göre, E.D. yönetimindeki 41 P 5622 plakalı Mercedes marka işçi servisi, Ankara istikametine seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünü kaybederek yol ayrımındaki bariyere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan 5 işçi yaralandı. Kazanın ardından, sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi ve yaralılara ilk müdahale yapılarak hastanelere sevk edildi. Sürücü E.D. ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza nedeniyle güney yan yolda trafik yoğunluğu oluştu, ancak işçi servisinin kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Kazanın, önündeki aracın ani şerit değiştirmesi sonucu meydana geldiği iddia edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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