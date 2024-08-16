İşçiler telefonlarına gelen mesajla şoke oldu. Gerçeği öğrendiklerinde artık geç kalmışlardı

İstanbul Arnavutköy’de bir inşaatta çalışan işçiler işe başladıktan birkaç saat sonra cep telefonlarına gelen bir mesajla şoke oldu. İşçiler durumdan şüphelenerek kıyafetlerini bıraktıkları konteynere gittiklerinde cüzdanlarının ve kıyafetlerinin çalındığını fark etti. İşçiler durumu polise bildirse de hırsız o sırada çaldığı kredi kartıyla kebap yiyerek sigara aldı. İşçiler hırsızın yaptıklarını güvenlik kamerası kayıtları ile tespit etti. Polis ekipleri hırsızı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

HIRSIZA “KİMLİĞİMİZİ GETİR” DİYE SESLENDİ

Bankayı arayarak kartlarını iptal ettiren inşaat işçileri ehliyet ve kimlikleri çalındığı için işe gelip giderken problem yaşadıklarını beyan ederek hırsızlara seslendi.

Olayı yaşayan işçilerden olan Kamuran Tufan, "Biz elbiselerimi çıkartıp iş elbiselerimizle iskeleye çıkıyoruz. Biz geri geldiğimizde cüzdanın olmadığını fark ettik ilk başta şaka zannettik ama bildirimlerden alışveriş yapıldığını gördük. Biz alışveriş bildirimlerinden gittiği işletmelerin peşine düştük gittik ama yakalayamadık onu. Bizim kartlarımız ve ehliyetlerimiz hepsi gitmiş. Temassız özelliği olan kartlardan bir sürü alışveriş yapmış ve kullanmış. Biz bakkala giderek görüntü aldık her şeyimiz gitti. Uğraşamıyoruz da işimiz çok acil bize izin vermiyorlar ama ehliyetimiz olmadığı için gelemiyoruz ve kimliğimiz olmadığı için gelemiyoruz. İşimizden olacağız kimlik ve ehliyetleri çıkartırken. Rica ediyorum kimlik ve ehliyetlerimizi geri getirsin nereye attıysa bize söylesinler ya da bizi uğraştırmasınlar gerçekten ondan rica ediyorum" dedi.