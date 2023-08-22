İşçilere hakaret eden müdürü Ankara Belediyesi görevden aldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Adnan Tatlısu’nun bir belediye personeline küfür edip, “Seni işten atıyorum, hanımını da işten atıyorum” ifadelerini kullandığı video sosyal medya üzerinden paylaşıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne Tatlısu’nun görevine son verilmesi çağrılarının ardından belediyede gelişme yaşandı.

Ankara büyükşehir Belediyesi, müdürün işine son verildiğini duyurdu. Belediyeden yapılan açıklama şöyle:

“Bir bürokratımızın gizli çekilmiş görüntüleri ile kamuoyuna yansıyan paylaşımlar üzerine; Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak yaşananları tasvip etmemiz mümkün değildir. Yeni dönemde dürüstlük, şeffaflık, adalet ve yetim hakkının korunması gibi ilkeler bize ışık tutmaktadır. Bu ilkelerin yanı sıra asgari nezaket kurallarını da çok önemsiyoruz. Yönetim anlayışımız gereğince konuyla ilgili soruşturma başlatılmış olup görüntülerde yer alan bürokratın Daire Başkanlığı görevine son verilmiştir.”