İşçilerin konteyner evi yandı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde işçilerin kaldığı konteyner ev alev alev yanarak küle döndü.

İşçilerin konteyner evi yandı

İHA'nın haberine göre, olay, Velimeşe OSB Mahallesi 236. Sokak üzerinde bulunan alt yapı işçilerinin kaldığı konteyner evde meydana geldi.

30 yataklı konteyner evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının büyümesi üzerine diğer konteyner evler de tamamen boşaltıldı.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken, yan yana bulunan konteynerler küle döndü.

İtfaiye ekipleri, yangının çıkış sebebini araştırıyor.

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