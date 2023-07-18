İşçilerinin kaldığı konteynerde yangın

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, toplu konut projesi çerçevesinde inşa edilen konutların yer aldığı şantiye sahasında çalışan işçilerin kaldığı konteyner yapılarda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından uzun uğraşların ardından söndürüldü.

KAYNAK: İHA
İşçilerinin kaldığı konteynerde yangın

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir ilçesi Hacıakif Mahallesi'ndeki Yeni Devlet Hastanesi karşısında yer alan toplu konut evlerinin yapıldığı inşaat alanındaki şantiye sahasında konteyner ile müştemilatında henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Yangın dolayısıyla gökyüzü kara dumanla kaplanırken, alevlere ilk müdahaleyi şantiyede çalışan işçiler kovalarla su dökerek yaptı. Hortumla su sıkarak yangını söndürmeye çalışan işçiler, yangın tüpleriyle müdahalede bulundu. Yangın ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri de sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri ile çalışanların verdiği destekle çevresindeki diğer konteynerlere sıçramadan kontrol altına alındı. Bu arada, çalışanlar şantiye sahasındaki başka bir konteyner yapıda dumanları fark edince yangının sıçrama ihtimaline karşı içeride bulunan evrak ve ofis malzemelerini dışarıya çıkardı. Yangının kontrol altına alınmasının ardından ekipler soğutma çalışması başlattı.

Öte yandan, bir şantiye yetkilisi alanda çekim yapan İHA muhabirine tepki göstererek çekim yapmasına engel olmaya çalışırken araya girenler ve polis ekipleri tarafından sakinleştirilerek uzaklaştırıldı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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