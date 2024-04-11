İşe gitmemek için yaptığı şey başına büyük bela açtı. Çalışanlar dikkat! Hem kovuldu hem de 15 yıl hapsi isteniyor

Konya'da, özel bir merkezde fizyoterapist olan görev yapan 37 yaşındaki Sait U. hastaneye gitmeden 4 gün iş göremez raporu aldı. Raporu iş yerine ileten Sait U. bu olayın ardından tatile gitti.

Durumu fark eden rehabilitasyon merkezi sahibi Mehmet Evrim'in şikayetiyle soruşturma başlatıldı. Çalışana dava açıldı. Savcı, Sait U.'ya 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Resmi belgede sahtecilik' suçlarından toplam 15 yıla kadar; raporu düzenleyen doktor Ömer Tayyip Ç. ve hemşire Esra T.'ye ise 'Resmi belgede sahtecilik' suçundan 8'er yıla kadar hapis cezası istediğini belirtti.

PATRON ZİYARETE GİTMEK İSTEYİNCE KABUL ETMEDİ, GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Sait U., 2022 Temmuz'da merkezin sahibi Mehmet Evrim'i arayıp hasta olduğunu ve işe gelemeyeceğini belirtti. 4 gün iş göremezlik raporu iletti. Mehmet Evrim, raporun 4 gün olması, hastane veya eve ziyarete gelme teklifini Sait U.'nun kabul etmemesinden şüphelenip durumu inceledi.

SOSYAL MEDYADA TATİL FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Sait U.'nun, raporun düzenlendiği Çumra Devlet Hastanesi'ne hiç gitmediğini ve o tarihte de Mersin'de plajda çekilmiş fotoğraflarını sosyal medyada paylaştığını belirleyen Evrim, önce Çumra Kaymakamlığı'na sonra da Çumra Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

KOVULDU

Kaymakamlık ve savcılık soruşturmaya izin vermedi. Evrim, daha sonra Konya Bölge İdare Mahkemesi'ne itirazda bulundu. İtirazın kabul olması sonrasında Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Sait U.'nun işine de son verildiği açıklandı.

NEREDE OLDUĞU BELLİ OLDU

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, olayla ilgili başlattığı soruşturmada hastanedeki görüntü ve sesli güvenlik kamera kayıtlarıyla ortaya çıktı. Görüntülerde hemşire Esra T.'nin bir arkadaşına raporun lazım olduğunu söylediği, doktor Ömer Tayyip Ç.'nin ise 'Veririm olur' dediği ortaya çıktı. Görüntüler aracılığıyla Sait U.'nun o gün hastanede olmadığı saptandı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan alınan raporda da Sait U.'nun olay günü Esra T.'yi 3 kez telefonla aradığı ve baz istasyonu sinyallerine göre de Mersin'de olduğu ifade edildi.

DAVA AÇILDI

Başsavcılığı'ın, soruşturma sonucunda 16 Şubat 2023'te hazırladığı iddianame Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunuldu. İddianamede fizyoterapist Sait U.'nun hastaneye gitmeden burada çalışan tanıdığı vasıtasıyla sağlık raporu aldığı, olay günü Mersin'de olduğunun baz kayıtlarıyla tespit edildiği, şüphelinin de hastaneye gitmeden rapor aldığını kabul ettiğini, raporu iş yerine verdiğini, rapor gereği SGK tarafından 369,51 TL iş göremezlik ücreti ödendiğinin tespit edildiğine yer verildi.

GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA VE RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK

Sait U.'nun iş göremezlik raporu karşılığı SGK'dan aldığı ücret nedeniyle kamu kurumunu zarara uğrattığı için 'Dolandırıcılık' ve alınan rapor nedeniyle de 'Kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliğine iştirak' suçlarını işlediği için 15 yıla kadar hapis, doktor Ömer Tayyip Ç. ve hemşire Esra T'nin de 'Görevi kötüye kullanma ve resmi belgede sahtecilik' suçlarından 11'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmaları talep edildi.

DOKTORLA HEMŞİRENİN DE HAPSİ İSTENİYOR

Konya 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, savcı mütalaasını verdi. Mütalaada Sait U.'ya 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Resmi belgede sahtecilik' suçlarından toplam 15 yıla kadar hapsi istenip, etkin pişmanlık hükümlerinin mağdurun rızasıyla uygulanabileceğini, böylelikle cezasında üçte birden üçte ikiye kadar indirime gidilebileceği, doktor Ömer Tayyip Ç. ve hemşire Esra T.'nin ise 'Resmi belgede sahtecilik' suçundan 8'er yıl hapsini istedi. Mahkeme, tarafların son savunmalarını yapmaları için duruşmayı erteledi.