İshak Paşa Sarayı’nda aşure dağıtıldı

Valilik koordinesinde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Doğubayazıt Ticaret ve Sanayi Odası'nın işbirliğiyle gerçekleştirilen "Aşure-i Nuh" programı büyük ilgi gördü.

Etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından İl Kültür ve Turizm Müdürü Fehim Altun, programın açılış konuşmasını yaparak, bu yıl ikinci kez düzenledikleri "Aşure-i Nuh" etkinliğinin önemine vurgu yaptı. Altun, “Aşure-i Nuh'un tescil çalışmaları tamamlanma aşamasına geldi. Yakın zamanda bu bereketli topraklarda Aşure-i Nuh'un Ağrı'ya ait tescilli bir ürün olduğunu resmi olarak duyuracağız” dedi.

Programın devamında Doğubayazıt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cemal Can da bir konuşma yaptı. Etkinliğe katılan Kaymakam Murat Ekinci ve diğer yetkililer, vatandaşlara aşure ikramında bulunarak etkinliği sonlandırdılar.