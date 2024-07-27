İshak Paşa Sarayı’nda aşure dağıtıldı

Kaynak: AA
İshak Paşa Sarayı’nda aşure dağıtıldı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki tarihi İshak Paşa Sarayı'nda, Muharrem ayı dolayısıyla geleneksel aşure etkinliği düzenlendi.

Valilik koordinesinde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Doğubayazıt Ticaret ve Sanayi Odası'nın işbirliğiyle gerçekleştirilen "Aşure-i Nuh" programı büyük ilgi gördü.

thumbs-b-c-c69fded940928b51344590bf5e0e5532.jpg

Etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından İl Kültür ve Turizm Müdürü Fehim Altun, programın açılış konuşmasını yaparak, bu yıl ikinci kez düzenledikleri "Aşure-i Nuh" etkinliğinin önemine vurgu yaptı. Altun, “Aşure-i Nuh'un tescil çalışmaları tamamlanma aşamasına geldi. Yakın zamanda bu bereketli topraklarda Aşure-i Nuh'un Ağrı'ya ait tescilli bir ürün olduğunu resmi olarak duyuracağız” dedi.

2024-temmuz-rss3.jpg

Programın devamında Doğubayazıt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cemal Can da bir konuşma yaptı. Etkinliğe katılan Kaymakam Murat Ekinci ve diğer yetkililer, vatandaşlara aşure ikramında bulunarak etkinliği sonlandırdılar.

2024-temmuz-rss2-1.jpg

Son Haberler
Osman Kavala kararı sonrası Türkeş'ten ilk açıklama Gündem
Osman Kavala kararı sonrası Türkeş'ten ilk açıklama
Yusufeli Barajı’ndan serbest bırakılan su görenlerin nefesini kesti Video
Yusufeli Barajı’ndan serbest bırakılan su görenlerin nefesini kesti
Devrilen vinç can aldı Gündem
Devrilen vinç can aldı
Yakına düşen füzeye tepki vermediler gündem oldular Video
Yakına düşen füzeye tepki vermediler gündem oldular
P harfiyle başlayan ülke sordular verilen cevap: Pendik Video
P harfiyle başlayan ülke sordular verilen cevap: Pendik
Kiracılara ve ev arayanlara bir darbe daha. Büyük zam yolda Ekonomi
Kiracılara ve ev arayanlara bir darbe daha. Büyük zam yolda
Şevval Paris'te tarih yazdı Spor
Şevval Paris'te tarih yazdı