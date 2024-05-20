IŞİD, Afganistan'daki kanlı saldırıyı Üstlendi

İspanya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 17 Mayıs'ta, Afganistan'ın merkezi Bamiyan Eyaletinde'ki saldırıda üç İspanyol vatandaşının öldüğünü ve en az bir vatandaşının da yaralandığını doğruladı.

Taliban liderliğindeki Afgan hükümetin İçişleri Bakanlığı sözcüsü Abdul Matin Qane, saldırıyla ilgili dört kişinin tutuklandığını bildirdiği açıklamasında üç yabancı turistin yanı sıra bir Afgan vatandaşının da öldürüldünü, dört yabancı ve üç Afganın da yaralandığını belirtti.

Bamiyan Eyaleti, UNESCO Dünya Mirası Alanı'na ve 2001'deki önceki yönetimi sırasında Taliban tarafından havaya uçurulan iki dev Buda heykelinin kalıntılarına ev sahipliği yapıyor.