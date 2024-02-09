IŞİD operasyonunda 9 şahıs tutuklandı

MİT Başkanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri terör örgütü IŞİD üyelerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmada, 16 şüpheli şahsın, IŞİD içerisinde silahlı olarak faaliyet yürüttüğü ve terör örgütünün ideolojisi doğrultusunda şehirde yapılanma arayışı içinde olan örgütün istihbarat biriminde görevli oldukları tespit edildi.

Bu kapsamda, içinde özel harekat timlerinin de bulunduğu 150 polisin katılımıyla birçok adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen operasyonda 16 şahıs gözaltına alındı.

Şahıslar, emniyette alınan ifadelerinin ardından adli makamlara sevk edildi ve mahkemeye çıkartılan şahıslardan 9’u tutuklandı. 7’si ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.