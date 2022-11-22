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IŞİD'in Ankara'daki yapılanmasına operasyon: 11 gözaltı kararı

Terör örgütü IŞİD'İn Ankara'daki yapılanmasına operasyon düzenlendi. 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 

Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı - 14:40
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IŞİD'in Ankara'daki yapılanmasına operasyon: 11 gözaltı kararı

IŞİD'in Ankara'daki yapılanmasına operasyon: 11 gözaltı kararı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü IŞİD'İn Ankara'daki yapılanmasında yer aldıkları belirlenen 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma sonucu örgütün Ankara yapılanmasında yer aldıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Bu kapsamda hakkında gözaltı kararı verilen 11 şüphelinin yakalanması işlemi, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılıyor.(AA)

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