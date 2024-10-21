IŞİD’in bombacısı İstanbul'da yakalandı: Emniyetten kritik operasyon

Edinilen bilgilere göre İstanbul'da terör örgütü IŞİD'e yönelik kritik bir operasyon gerçekleştirildi.
Kentte IŞİD ile bağlantılı unsurların bulunduğuna dair istihbarat alan İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ile Terörle Mücadele Müdürlüğü (TEM) birimleri, söz konusu şüphelileri yakın takibe alarak adım adım izledi.
Emniyet ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takibin ardından gerçekleştirilen operasyonda, IŞİD saflarında 2016'da Irak'ın Musul bölgesinde patlayıcı madde yapımı konusunda faaliyet gösterdiği tespit edilen O.M. isimli terörist, operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan O.M. TEM ekipleri tarafından sorguya alındı.
IŞİD'in bombacısı İstanbul'da yakalandı
Zanlının sorgusunun tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı bildirildi.