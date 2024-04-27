IŞİD'in finansörlerine operasyon

Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, IŞİD finansal faaliyetlerini ortaya çıkarmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

MASAK raporları doğrultusunda yürütülen operasyon kapsamında, Akdeniz ve Tarsus ilçelerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar neticesinde 3 şüpheli gözaltına alınırken, şahısların ev ve iş yerlerinde aramalar gerçekleştirildi.

Yapılan aramalarda, 71 bin 535 ABD doları, 9 bin 165 euro ve 47 bin 500 TL'nin yanı sıra önemli miktarda doküman ve dijital materyaller ele geçirildi. Gözaltına alınan şahısların IŞİD'e finansal destek sağladıkları iddiasıyla soruşturma başlatıldığı bildirildi.