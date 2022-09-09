﻿IŞİD’in sözde üst düzey yöneticilerinden olan Abu Zeyd kod adlı terörist tutuklandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütü IŞİD’in en önemli isimlerinden birinin emniyet ve MİT operasyonuyla Türkiye'de yakalandığını ve teröristin kod adının Abu Zeyd olduğunu duyurmuştu. Adliyeye sevk edilen terörist tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yakalanan terörist, Bağdadi ve Kardaş'tan sonra örgütün en önemli ismi olarak biliniyordu.

Abu Zeyd kod adlı teröristin perukla yakalandığı bildirildi. IŞİD’li terörist anayasayı ihlal suçundan tutuklanması talebiyle hâkimliğe sevk edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütü IŞİD’in sözde en önemli üst düzey yöneticilerinden “Abu Zeyd/Üstad Zeyd” kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai’nin Türk güvenlik güçleri tarafından Türkiye’de yakalandığını açıkladı.

YAKALANDIĞINDA BAŞINDAKİ PERUK DİKKAT ÇEKTİ

Yakalanan IŞİD’li Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai’nin, Türkiye’de kılık değiştirdiği öğrenilirken, yakalandığında seyrek saçları üzerine peruk takarak güvenlik ve istihbarat birimlerinin takibinden sıyrılmaya çalıştığı anlaşılıyor.

IŞİD’li teröristin ülke içinde herhangi bir saldırı hazırlığında olup olmadığı henüz bilinmiyor.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Tutuklama talebiyle adliyeye sevk edilen IŞİD’lİ terörist tutuklandı. (İHA)