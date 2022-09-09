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Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: IŞİD'in üst düzey yöneticisi Türkiye’de yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, IŞİD'in üst düzey yöneticilerinden biri olan “Abu Zeyd/Üstad Zeyd” kod adlı Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai’nin Türkiye’de yakalandığını açıkladı.

Haber Giriş: 9 Eylül 2022 Cuma - 00:00
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Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: IŞİD'in üst düzey yöneticisi Türkiye’de yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: IŞİD'in üst düzey yöneticisi Türkiye’de yakalandı
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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, IŞİD yöneticilerinden “Abu Zeyd/Üstad Zeyd” kod adlı Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai’nin Türkiye’de yakalandığını açıkladı.

Bu kişinin Ebubekir El Bağdadi ve ondan sonraki örgüt lideri Abdullah Kardaş’tan sonra örgüt içerisinde en önemli üst düzey yöneticilerden biri olduğunu söyleyen Erdoğan, şunları kaydetti:

“Uluslararası raporlarda ve BM Güvenlik Raporunda da bu teröristin DEAŞ terör örgütünün üst düzey yöneticilerinden olduğu bilgileri yer alıyordu. Sorgusunda da örgüt içerisinde sözde kadılık, sözde Eğitim Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı yaptığı yönünde kendi beyanları bulunuyor. Bu teröristin uzunca bir süredir Suriye ve İstanbul’daki bağlantıları takip ediliyordu ve yasadışı yollarla Türkiye’ye giriş yapacağı yönünde istihbari bilgiler edinilmişti. Ve bu terörist, Emniyet İstihbarat, MİT ve İstanbul Emniyetinin başarılı operasyonuyla yakalandı. İstanbul emniyet birimlerince teröristin sahte kimlik kullandığı ve kılık değiştirdiği belirlendi.”

Erdoğan, Sumaidai'nin Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünün sorgulamasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla adli makamlara sevk edildiği bilgisini verdi.

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BOP patronu ABD
9.09.2022 00:19
Bu ABD yetiştirmesi cani Türkiye’ye ne zaman gelmiş nerde kim saklamış ve beslemiş  
 
sıradan vatandaş
9.09.2022 00:12
mafyaların kurtarıcısı abisi ile fotoğrafı varsa kurtarır  
 
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