IŞİD’li teröristin cebinden İsrail parası çıktı. Paranın üzerinde yazan not ne mesaj içeriyor?

Yılbaşında Türkiye'deki sinagog ve kiliseler ile Irak Büyükelçiliği'ne saldırı hazırlığı yaparken MİT unsurlarınca çökertilen 32 kişilik IŞİD hücresinde İsrail'e ait dikkat çekici izlere rastlandı. Örgütün Türk yapılanmasında yer alan ve hücrenin en kilit halkasını teşkil eden "Ebu Leys" kod adlı Muhammed Hilaf İbrahim İbrahim’in üzerinde not yazılı İsrail parası bulundu.

HAİNLER EMELLERİNE ULAŞAMADAN YAKALANDI

Güvenlik ve istihbarat birimlerinden elde edilen bilgilere göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından Türkiye'deki sinagog ve kiliseler ile Irak Büyükelçiliği'ne saldırı hazırlığındaki 3'ü terör örgütü IŞİD’in sözde sorumlusu toplam 32 şüpheli yakalanmış, sansasyonel eylem arayışındaki hücre nihai hedefine ulaşamadan çökertilmişti.

Polis ve istihbarat birimlerinden alınan bilgiye göre, Türkiye'deki sinagog ve kiliseler ile Irak Büyükelçiliği'ne saldırı hazırlığında olan, terör örgütü IŞİD'in sorumlusu olduğu iddia edilen 3, toplam 32 şüpheli yakalanmıştı. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile sansasyonel eylem arayışındaki hücre, nihai amacına ulaşamadan çökertilmişti.

ÜZERİNDEN İSRAİL PARASI ÇIKTI

Örgütün Türkiye yapılanması olduğu ilan edilen Salman-i Farisi Taburu olarak adlandırılan hücrede sözde istihbarat sorumlusu olarak tanımlanan "Ebu Yakin el-Iraki" kod adlı Micbel el-Şuveyhi ve İyheb Elani ile İyheb Elani Irak Büyükelçiliğine saldırı planladığı öğrenilen "Abdullah el-Cumeyli" kod adlı teröristin, aynı operasyonda yakalanan, kilise ve sinagoglara yönelik saldırıyı planlayan "Ebu Leys" kod adlı Muhammed Hilaf İbrahim İbrahim'in üzerinde çarpıcı bir belgenin bulunduğu öğrenildi. Söz konusu hücre yöneticisinden elde edilen deliller arasında İsrail parası olan 50 yeni şekel de çıktı. Bir yüzünde İngilizce, "Souvenir for Muhammad from Israel" yani "İsrail'den Muhammed'e hatıra", diğer yüzünde imza bulunan paranın hücre üyesine nasıl verildiği bilinmiyor.

HÜCRENİN 25 ÜYESİ HAPSE ATILMIŞTI

MİT ve Genel Müdürlüğün koordineli çalışmasıyla İstanbul, Ankara, Balıkesir, Bolu, Düzce, Kırşehir, Konya, Sakarya ve Samsun'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, söz konusu 3 terörist ve bunlarla bağlantılı olduğu belirlenen 29 şüpheli yakalandı. Polis departmanı, örgüte ait çok sayıda dijital malzemenin ele geçirildiği operasyon sonunda 32 kişilik koğuştan 25'i MİT ve polis ekiplerince çapraz sorguya alınarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı. Mahkeme, 1 şüphelinin evden çıkamaması yönünde toplam 5 kişi hakkında adli kontrol kararı verirken, 2 şüpheli ise sınır dışı işlemleri için ilgili birimlere sevk edilmişti.

MİT MOSSAD'A ÇALIŞAN AJAN AĞINI ÇÖKERTMİŞTİ

Milli İstihbarat Teşkilatı, Mossad'ın Türkiye'deki rakip ve düşman devletleri ve devlet dışı aktörleri hedef alan gizli operasyonlarını ortaya çıkarmış, gölge savaşlarda İsrail kökenli casusluk faaliyetlerini hedef alan son büyük operasyonda Filistinli ve İsrailli muhalif aktivistleri soruşturmuş ve ideolojik motivasyonla hareket eden Hamas karşıtı gruplar İsrail dış istihbarat servisi için bilgi ve belge toplayan 34 ajanı yakalamıştı. Sırları ortaya çıkaran operasyona katılan casusluk ağının Orta Doğu kökenli üyelerinin çoğu tutuklanmıştı. Mossad, kendi ajanlarını ve saha ajanlarını gizli faaliyetlerde kullanmak yerine, çoğunlukla o ülkenin yerel unsurlarını veya hedef ülkede yaşayan yabancı uyruklu kişileri 'mülteci' adı altında kullandı. Türkiye'de MİT üzerindeki etkisini tamamen kaybeden Mossad, genellikle kurum bünyesindeki gizli operasyonlar biriminde görev yapan operasyon direktörleri ve saha ajanlarının operasyon icrasını hedef ülkeye atanan devşirme casus ağına aktarıyor.