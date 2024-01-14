Netanyahu Lahey’e meydan okudu: Kimse bizi durduramaz

Kaynak: AA
Netanyahu Lahey’e meydan okudu: Kimse bizi durduramaz
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze’de yürütülen savaş konusunda Lahey dahil kimsenin kendilerini durduramayacağını söyledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Tel Aviv’de basın toplantısı düzenledi.

Lahey’deki Uluslararası Adalet Divanı’nda (UAD) devam eden soykırım davası hakkında konuşan Netanyahu, "Hamas'ı ortadan kaldırma, tüm esirleri evlerine geri getirme ve Gazze'nin bir daha ülkemiz için tehdit oluşturmayacağından emin olma hedeflerini gerçekleştirinceye kadar bu savaşı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Bu hedefi gerçekleştirmek için pazar günü güvenliğe daha fazla fon sağlayacak bir bütçe sunacaklarını aktaran Netanyahu, “Ne Lahey ne de 'şer ekseni' bizi durdurabilecek" dedi.

Mısır ile Gazze arasındaki sınır şeridi Philadelphia Koridoru'na da değinen Netanyahu, burada kontrolü sağlamadan Hamas'ı ortadan kaldırmalarının söz konusu olamayacağını savundu.

Netanyahu, ayrıca Filistin yönetimine herhangi bir şekilde Hamas'a yardımı dokunacak fon aktarımında bulunmayacaklarını sözlerine ekledi.

LAHEY'DEKİ DAVA

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de işlediği fiillerle Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiğini savunan Güney Afrika Cumhuriyeti, 29 Aralık’ta Hollanda’nın Lahey kentinde yer alan UAD'de dava açarak İsrail hakkında ihtiyati tedbir kararı alınmasını talep etti.

Güney Afrika bu kapsamda 9 ihtiyati tedbir kararına hükmedilmesini istiyor.

Bunlar arasında, İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonları derhal durdurması, Filistinlilere yönelik soykırımın önlemesi için gerekli tüm makul tedbirleri alması, yerlerinden edilenlerin evlerine dönerek yeterli gıda, su, yakıt, tıbbi ve hijyen malzemeleri, barınak ve giysi dahil olmak üzere insani yardıma erişiminin sağlaması, soykırıma karışanların cezalandırılmaları için gerekli adımları atması ve soykırımın delillerini muhafaza etmesi de bulunuyor.

Kararının açıklanması için hakimleri bağlayan bir tarih bulunmasa da Divan'ın soykırım gibi aciliyet gerektiren durumlarda birkaç hafta içinde hüküm verdiği görülüyor.

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