Işık ihlali yapıp kaçtı, iki araç birbirine girdi

Sancaktepe'de kırmızı ışıkta geçen araç sürücüsüne çarpmamak için manevra yapan otomobil sürücüsü, bir başka araca çarparak durabildi. Işık ihlali yapan sürücü olay yerinden kaçarken, yaşanan kazada 2 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Işık ihlali yapıp kaçtı, iki araç birbirine girdi

Kaza, Sancaktepe Safa Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Atatürk Caddesi'nden Keleşoğlu Caddesi'ne dönüş yapan hafif ticari araç sürücüsü kırmızı ışık ihlali yaptı.

aw047787-02.jpg

Karşı yönden gelen Durmuş Koç yönetimindeki 34 DBA 51 plakalı Ford marka otomobil, kırmızı ışıkta geçen sürücüyü fark ederek çarpmamak için manevra yaptığı esnada Şinasi Yanık kontrolündeki 16 AVD 370 plakalı Ford marka otomobile çarptı.

aw047787-04.jpg

Kırmızı ışıkta ihlal yapan araç sürücüsü olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Kazada Durmuş Koç ve Şinasi Yanık yaralandı.

Polis ekipleri ışık ihlali yaparak kaçan sürücüyü yakalamak üzere çalışma başlattı.

Öne Çıkanlar
Kocaeli’nde 3 doktorun saldırıya uğramasına tepki: Beyaz kod yetmiyor, bize kıpkırmızı kod lazım
Kocaeli’nde 3 doktorun saldırıya uğramasına tepki: Beyaz kod yetmiyor, bize kıpkırmızı kod lazım
Emeklilere 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi? Cumhuriyet Bayramı ikramiyesini kimler ne zaman alabilecek?
Emeklilere 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi? Cumhuriyet Bayramı ikramiyesini kimler ne zaman alabilecek?
MasterChef All Star 111. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 111. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Deprem bölgesinde zor şartlarda çalışarak KPSS’de alanında ilk 100’e giren öğretmen adayı mülakatların kaldırılmamasına isyan etti
Deprem bölgesinde zor şartlarda çalışarak KPSS’de alanında ilk 100’e giren öğretmen adayı mülakatların kaldırılmamasına isyan etti
İmamoğlu’nun AKP’li Belediyede açtığı İBB'nin tesisi vatandaşa zulme dönüştü
İmamoğlu’nun AKP’li Belediyede açtığı İBB'nin tesisi vatandaşa zulme dönüştü
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star eleme potasında kim kural ihlali yaptı?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star eleme potasında kim kural ihlali yaptı?
Son Haberler
Bir kasa dolusu sivil İsrailli'nin Gazze'ye götürüldüğü görüntüler Video
Bir kasa dolusu sivil İsrailli'nin Gazze'ye götürüldüğü görüntüler
Ünlü müzisyen evinin bahçesine kendi mezarını kazdırdı Magazin
Ünlü müzisyen evinin bahçesine kendi mezarını kazdırdı
İsrail Gazze'yi bombalıyor Gündem
İsrail Gazze'yi bombalıyor
Ölü bebek zannetti gerçek bambaşka çıktı. Ormanda vahşet Yaşam
Ölü bebek zannetti gerçek bambaşka çıktı. Ormanda vahşet
İsrailliler El Halil'de, Filistinlilerin su kaynaklarının bulunduğu yere çimento döküyor Video
İsrailliler El Halil'de, Filistinlilerin su kaynaklarının bulunduğu yere çimento döküyor
Osman Özköylü'den istifa yanıtı: Çocuğumu terk etmem Spor
Osman Özköylü'den istifa yanıtı: Çocuğumu terk etmem
Filistin Devlet Başkanı Abbas: Filistin halkının kendini savunma hakkı vardır Gündem
Filistin Devlet Başkanı Abbas: Filistin halkının kendini savunma hakkı vardır