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Murat AĞIREL
Murat AĞIREL

İsim isim tarih tarih AKP'nin haksız atamaları

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9 Kasım 2022 Çarşamba

Bugün sizlere AKP'nin nasıl çürüdüğünü, Türkiye'nin neden bu durumda olduğunu örneklerle anlatacağım.

Yazılarımı takip eden okuyucularım hatırlayacaktır.

2020'de cezaevinde bir yazı yazmıştım.

2018'deki Sayıştay raporlarında yer alan tespitlerde AKP ve MHP'li belediyelerde sınavsız memur atamalarını aktarmıştım.

Memur olmayan kişilerin, yüz binlerce insan atama bekliyorken belediye kadrolarından memur yapıldığını duyurmuştum.

Mesela…

MHP döneminde Adana Büyükşehir Belediyesi, 29 Mayıs 2018 tarihinde özel kalem müdürlüğüne açıktan lise memuru birini atıyor. Atanan kişi 31 Mayıs 2018 tarihinde özel kalem müdürlüğü görevinden başka bir memuriyet kadrosuna geçiyor.

AKP'li Başakşehir Belediyesi; 20 Ekim 2017 tarihinde özel kalem müdürlüğüne atama yapıyor. Daha sonra atanan bu kişi üç gün sonra 23 Ekim 2017 tarihinde başka bir kuruma atanıyor. Bu yöntemle son beş yıl içerisinde 12 kişi atanmış.

AKP'li Eyüp Sultan Belediyesi; 8 Mart 2017 tarihinde atama yapıyor sonra 15 Nisan 2017 tarihinde bu kişi TBMM'ye ekonomist olarak atanıyor. Bu yöntemle atanan kişi sayısı da 7…

Bursa Nilüfer Belediyesinde 4, Ankara Keçiören'de 16, Ankara Kahmarankazan'da 5, Ankara Pursaklar'da 8, Ankara Yenimahalle'de 7, Antalya Serik'te 6, Çorum'da 7, Diyarbakır'da 1, İstanbul Bağcılar'da 5, Malatya'da 6, Manisa Şehzadeler Belediyesi'nde 3, Sakarya Adapazarı'nda 6, Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nde 7, Samsun'da 9 olmak üzere toplamda 123 kişi bu yöntemlerle kadrolu memur olarak atanmış.

Bu sadece 2018 yılı Sayıştay raporlarında belirtilen sayı.

Şimdi gelin bu rakamları güncelleyelim.

Hatırlarsanız…

Geçen yazmış olduğum yazıda Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'ndaki haksız atamaları anlatmıştım.

Yazımın bir bölümünde kurumun sınavsız atama yapılarak kamu görevlisi yapma kurumuna dönüştüğünden bahsetmiş ve kısmi zamanlı uzmanların, özel bilgi ve uzmanlığa ihtiyaç duyulan işlerde çalıştırılması öngörülmüşken, mevzuatıyla öngörülen vasıfları taşımayan kişilerin, kısmi zamanlı uzman olarak çalıştırıldığını açıklamıştım.

Geçici olması gereken bu çalıştırmaların, süreklilik arz eden bir istihdam biçimine dönüştürüldüğü tespit edildiğinden bahsetmiştim.

Sayıştay'ın açıklamasına göre bu kurumda sayısı 61 olan kısmî zamanlı uzmanların hemen hiçbirisinin, ilgili yönetmeliğin 20'nci maddesinde öngörülmüş olan şartları, gerek eğitim gerekse iş tecrübesi yönüyle taşımadığı anlaşılmış.

Yani proje bahanesiyle 61 kişi sınavsız kamu görevlisi yapılmış.

Peki, sadece bu kurumda olduğunu mu düşünüyorsunuz?

Mesela TCDD'ye bakalım.

Kurumda adam kayırma ve liyakatsizlik en üst seviyede…

Çünkü "Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğine" tabi olmayan kadrolara atama yapıldıktan kısa bir süre sonra, görevde yükselme sınavına tabi olan kadrolara sınavsız olarak atama yapıldığı tespit edilmiş.

Öyle düz memur da değil baya müdürlüklere atanmışlar.

Hatta Cumhurbaşkanlığı danışmanlığına bile yükselen var bunlar arasında.


 

 

Tablodaki söz konusu atamalar incelendiğinde, mühendis, şef, memur, tekniker, teknisyen vb. kadrolarda yer alan söz konusu kişilerin, önce görevde yükselme sınavı ile atama yapılacak kadrolar arasında yer almayan yöneticilik kadrolarına atandığı görülüyor. Akabinde bu kişilerin uzun süre geçmeden görevde yükselme sınavı ile atanabilecek müdürlüklere sınavsız olarak atandığını görüyorsunuz.

Mesela bir kişi önce "Misafirhane Müdürü" yapılıyor.

Sonra aynı gün "Koruma ve Güvenlik Müdürü" olarak başka göreve atanıyor.

Yine aynı tabloda biri "Teslimalma Müdür Yardımcısı" olarak atanıyor sonra aynı gün "Şube Müdürü" olarak atanıyor.

Başka nerede var dersiniz?

Nevşehir Belediyesi'nde…

Peki ne olmuş?

Mesela Gökhan Açık adlı bir kişi açıktan Özel Kalem Müdürlüğüne atanmış. İçişleri Bakanlığı'ndan izin alınması gerekirken izin alınmamış. Sonra memur kadrosuna geçmiş. Sayıştay yapılan bu işlemleri "sakat" olarak nitelemiş ve geçersiz olduğuna hükmetmiş. Bu kişiye yapılan ödemelerin de kamu zararı olduğunu tespit etmiş.

Kim bu kişi AKP Gençlik Kollarında görevli…

Sadece Gökhan Açık mı?

Buyurun listeden bakalım:

Mesela Gülgün Zeybekçi. Kendisi Eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'nin kızı. Denizli Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığında görevli. 15 Temmuz 2012 tarihinde Özel Kalem Müdürlüğüne atanıyor 3 ay sonra memurluğa sonra Denizli Belediyesine geçiyor.

Mustafa Seçen. 2018-2019 Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen'in oğlu. 15 Temmuz 2014 tarihinde Özel Kalem Müdürlüğüne atanıyor 2 ay sonra memur kadrosuna ve sonrasında TRT'ye geçiyor.

Yasin Ödüçalmaz. AKP Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe'nin yeğeni. 15 Ocak 2012 tarihinde özel Kalem Müdürlüğüne atanıyor bir ay sonra memur kadrosuna. Şimdi TBMM'de dayısının danışmanı.

Ertuğrul Usta. 15 Ocak 2013 tarihinde Özel Kalem Müdürlüğüne oradan da 2 ay sonra memurluğa atanıyor. Şimdi Evlendirme Memuru.

Cem Gökmen Gökçe. 17 Haziran 2013 tarihinde özel kalem müdürü 3 ay sonra ise memur oluyor ve sonra Gençlik Spor Bakanlığı'na atanıyor ardından da Malatya il Müdür yardımcısı oluyor sonra TBMM de danışmanlığı sonrasında Turgut Özal Ünv. Daire Başkanlığı ve son olarak Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu uzmanı oluyor.

Peki kim bu kişi?

AKP'li vekil Öznur Çalık ve Aysun Bay Karabulut'un yeğeni. TBMM'de de danışmanlık yaptığı kişiyi de tahmin edersiniz.

Levent Ak. 11 Ocak 2016 tarihinde Özel Kalem Müdürlüğüne atandı 2 ay sonra memur oldu. Sonra İl Özel Müdürlüğüne atandı. AKP Belediye meclis üyesi Mustafapaşa Eski Belediye Başkanı.

Yani yıllarca dirsek çürütüp okuyan gençlerimiz, atama bekleyen öğretmenlerimiz, yurttaşlarımız belki devlet memuru olurum hayali ile mücadele ededursun.

AKP o kişilerinin hayallerini çaldı. Hiçbir şey çalmadılarsa bile hayallerimizi çaldılar…

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