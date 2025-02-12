Işınlanmayla ilgili bomba gelişme! Bilim kurgu fimleri gerçek mi oluyor?

Oxford Üniversitesi'nde gerçekleştirilen son çalışmada, bilim insanları bilgisayar algoritmalarının temel bileşenleri olan mantıksal kapıları, aralarında yaklaşık 1,8 metre mesafe bulunan iki kuantum işlemcisi arasında başarıyla ışınladı.

Oxford Üniversitesi'nden Prof. Dr. Alice Johnson , "Bu, kuantum kapılarının uzun mesafelerde ışınlanmasının ilk örneği ve kuantum hesaplamanın geleceği için büyük bir adım" dedi.

PAYLAŞIMLI KUANTUM BAĞLANTISI VE UZAKTAN HESAPLAMA

Bilim insanları, ışık parçacıklarını (fotonlar) kullanarak iki ayrı cihaz arasında paylaşımlı bir kuantum bağlantısı kurabildiler. Bu, iki işlemcinin aynı algoritmayı paylaşarak hesaplama görevlerini uzaktan birlikte tamamlamasına olanak sağladı.

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Stanford Üniversitesi'nden Prof. Dr. Michael Lee , "Bu buluş, kuantum bilgisayarlarının birlikte çalışabilmesini ve veri aktarımını mümkün kılıyor" şeklinde açıklamada bulundu.

ÖLÇEKLENEBİLİRLİK SORUNU VE ÇÖZÜMÜ

Bu önemli buluş, kuantum bilgisayarlarının inşasını etkileyen "ölçeklenebilirlik sorunu" için bir çözüm olabilir. Şu anda milyonlarca kübiti işleyebilecek tek bir bilgisayarın devasa boyutlara sahip olması gerekiyor ve bu da çoğu insanın bu sisteme sahip olmasını imkansız kılıyor. Ancak, bu yeni keşif, bilim insanlarının verileri daha küçük cihazlar arasında taşıyabilmesine olanak tanıyor. MIT'den Dr. Emily Johnson , "Bu buluş, kuantum hesaplamada devrim yaratabilecek bir gelişme," diyor.

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KÜBİTLER VE KUANTUM FİZİĞİ

Kübitler (veya kuantum bitleri), standart bir bilgisayarın geleneksel bitlerinin yerini alır ve aynı anda her iki durumda da var olabilirler. Geleneksel bitler verileri sıfırlar ve birler şeklinde depolayıp iletirken, kübitler kuantum fiziği sayesinde aynı anda her iki durumda da bulunabilirler. Bu özellikleriyle kuantum cihazları, bir gün bilgisayar endüstrisinde devrim yaratabilir ve işlem hızını önemli ölçüde artırabilirler.

IŞINLANMA VE BİLİMSEL GELİŞMELER

Bu, bilim insanlarının kuantum ışınlanmasını başarıyla gerçekleştirdiği ilk sefer değil. Daha önce uluslararası ekipler, kübitleri hareket ettirmeden ışınlanma yoluyla verilerin bir yerden başka bir yere nasıl aktarılabileceğini göstermişti.

2023'ün sonlarında bilim insanları, görüntüyü fiziksel olarak göndermeden ışığı kullanarak ışınlamayı bile başardılar. Ancak Oxford ekibi, bunun kuantum kapılarının uzun mesafelere ışınlanmasının ilk örneği olduğunu belirtiyor.