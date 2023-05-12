İşitme kaybına hangi hastalıklar neden olur?

İşitme kaybında erkekler, kadınlardan daha fazla etkilenir. 65 ila 74 yaşlarındaki erkeklerin %10'undan fazlasının farklı derecelerde işitme kaybı yaşadığı tahmin edilmektedir.

İŞİTME KAYBI NEDENLERİ NELERDİR?



İşitme kaybı doğumsal olarak gelişebileceği gibi bazı faktörlere bağlı olarak da ortaya çıkabiliyor.

İlaç kullanımı

Kanser tedavisi gören hastalarda kullanılan kimi kemoterapi ilaçları ve idrar söktürücü (dirüetikler) olarak tanımlanabilecek bazı ilaçlar işitme kaybına yol açabiliyor.

Basınç

Tümörler veya kafa içinde basınca yol açan hastalıklarda işitme kaybına sebep olabiliyor.

Yaş

Yaşla birlikte duyuda kayıplar yaşanabiliyor. Özellikle 40 yaş sonrası kişilerde yaşlılığa bağlı iç kulak ve sinirleri etkileyen hastalıklar gözlemlenebiliyor. Enfeksiyonlar veya metabolik hastalıklar; şeker veya endokrin hastalıkları gibi enfeksiyonel hastalıklar da işitme kaybında önemli bir rol oynayabiliyor.

Yüksek ses

Özellikle yüksek sesli yerlerde çalışan kişileri tehdit eden yüksek ses, 95 desibel ve üstü ani işitme kayıplarına neden olabiliyor. Bunların yanı sıra, aşağıda sayılanlar da işitme kaybına neden olabilecek durumlar arasında sayılabiliyor:

Viral veya bakteriyel enfeksiyonlar

Orta kulakta kronik olarak sıvı birikmesi

Kafa yaralanmaları

Anormal kemik büyümesi

İnme

Genetik çekim

Meniere hastalığı

BELİRTİLER

İşitme kaybı aşamalı olarak ya da aniden gelişebilir. Çoğu zaman herhangi bir belirti vermezken, bazı hastalarda ise kademe kademe işitsel kayıplar yaşanabilir. Her zaman çok fazla belirti vermeyen işitme kayıpları tedavi edilmezse kişi duyma yetisini kaybedebilir. İşitme kayıpları bazı durumlarda aşağıdaki belirtileri gösterebilir.

İnsanlara sıklıkla cümlelerini tekrarlamalarını söylüyorsanız

Kalabalık ortamlarda sesleri ayırt edemiyorsanız

Televizyon izlerken veya müzik dinlerken sesin yüksekliğini fark etmiyor ve çevreniz tarafından uyarılıyorsanız

Sohbetleri takip etmekte zorluk çekiyorsanız işitme kaybı yaşıyor olabilirsiniz. Bu belirtilerin devam etmesi ve tekrarlaması durumunda bir kulak, burun ve boğaz hastalıkları uzmanı ile görüşmeliniz.

TANI YÖNTEMLERİ

Hastada öncelikle enfeksiyon olup olmadığı araştırılıyor. Hastada enfeksiyondan şüpheleniliyorsa sübjektif ve objektif denilen iki aşamalı işitme testi yapılıyor. Testler sonucunda iç kulaktaki sinirsel hasar, işitme kaybı, işitme derecesi ve hangi kulakta olduğuna dair bilgiler saptanıyor.

Ayrıca hastanın öyküsü ve test sonuçlarına göre hekim ameliyat ve işitme cihazı kullanmasına karar verebilir.