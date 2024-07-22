İskele altındaki balıkları görmek isterken köpek balığına denk geldi

Balık gözlemi yapmak amacıyla iskele altına sualtı kamerası bırakan bir adam, beklenmedik bir karşılaşma yaşadı. İskele altında çeşitli balıkları ve sualtı yaşamını kaydetmek isteyen adam, kamerasında köpek balığı görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Olay, adamın sualtı kamerasını iskele altına bırakıp kayıt yapmaya başlamasıyla gerçekleşti. Amacı, iskele çevresinde dolaşan balıkları ve diğer deniz canlılarını görüntülemekti. Ancak, kayıttaki görüntülerde aniden beliren köpek balığı, izleyenleri hem heyecanlandırdı hem de şaşırttı. Kameraya yansıyan bu heyecan verici anlar, sosyal medyada hızla yayıldı ve büyük ilgi topladı