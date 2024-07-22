Motorlu kuryenin mezarlık macerası güldürdü

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Motorlu kuryenin mezarlık macerası güldürdü

Bir motorlu kurye, siparişin verildiği konuma ulaştığında büyük bir şaşkınlık yaşadı. Siparişi teslim edeceği yerin bir mezarlık olduğunu gören kurye, dualar okuyarak mezarlığa gitti. Kimseyi bulamayan kurye, aynı şekilde dualarla geri döndü.

Bir motorlu kurye, mezarlıkta sipariş teslimatı yaparken yaşadığı ilginç anlarla sosyal medyada gündem oldu. Siparişin verildiği konuma vardığında büyük bir şaşkınlık yaşayan kurye, teslimat noktasının bir mezarlık olduğunu fark etti. Bu durumu anlayınca bildiği bütün duaları okumaya başlayan kurye, motoruyla mezarlığa doğru ilerledi.

Kurye, mezarlıkta ilerlerken kask kamerası her anı kaydetti. Videoda kuryenin sürekli dua ettiği ve endişeyle etrafını kontrol ettiği görüldü. Siparişi teslim edeceği kişiyi bulamayan kurye, mezarlıkta kimsenin olmadığını fark edince aynı şekilde dualar okuyarak geri döndü.

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