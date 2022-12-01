İskenderun İskent işçi alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; İskenderun İskent, bünyesinde İnşaat ustası, Kaynakçı ve Arşiv destek personeli olarak istihdam etmek üzere geçici 15 işçi alacak. Son başvuru tarihi 9 Aralık 2022 olarak açıklandı.

İNŞAAT USTASI KADROSU İÇİN MÜRACAAT KOŞULLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Kamu haklarından mahrum bulunmamak

Askerlik ile ilişkisi bulunmamak

40 yaşını doldurmamış olmak

Mesleği ile ilgili en az 5 yıllık iş tecrübesi olduğunu belgelemek

Askerlik hizmetini fiilen tamamlamış olmak

Mesleğini yapmaya engel herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 adet nüfus cüzdanı fotokopisi

Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya e-devlet üzerinden alınmış barkodlu mezuniyet belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla sureti işyerince tasdik edilebilir)

Vesikalık fotoğraf (1 tanesi başvuru formuna yapıştırılacak)

Adli sicil kaydı belgesi

Askerlikle ilişiği olmadığını gösterir e-devlet çıktısı

İkamet yerini gösterir yerleşim yeri belgesi

KAYNAKÇI KADROSU İÇİN MÜRACAAT KOŞULLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Kamu haklarından mahrum bulunmamak

Askerlik ile ilişkisi bulunmamak

30 yaşını doldurmamış olmak

Mesleği ile ilgili en az 5 yıllık iş tecrübesi olduğunu belgelemek

Gaz altı kaynağı (özlü, özsüz tel) yapabilmek

Elektrik direnç kaynağı yapabilmelidir

Oksijen kesim işleri yapabilmelidir

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 adet nüfus cüzdanı fotokopisi

Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya e-devlet üzerinden alınmış barkodlu mezuniyet belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla sureti işyerince tasdik edilebilir)

Vesikalık fotoğraf (1 tanesi başvuru formuna yapıştırılacak)

Adli sicil kaydı belgesi

Askerlikle ilişiği olmadığını gösterir e-devlet çıktısı

İkamet yerini gösterir yerleşim yeri belgesi