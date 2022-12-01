İskenderun İskent işçi alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; İskenderun İskent, bünyesinde İnşaat ustası, Kaynakçı ve Arşiv destek personeli olarak istihdam etmek üzere geçici 15 işçi alacak. Son başvuru tarihi 9 Aralık 2022 olarak açıklandı.
İNŞAAT USTASI KADROSU İÇİN MÜRACAAT KOŞULLARI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Kamu haklarından mahrum bulunmamak
Askerlik ile ilişkisi bulunmamak
40 yaşını doldurmamış olmak
Mesleği ile ilgili en az 5 yıllık iş tecrübesi olduğunu belgelemek
Askerlik hizmetini fiilen tamamlamış olmak
Mesleğini yapmaya engel herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1 adet nüfus cüzdanı fotokopisi
Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya e-devlet üzerinden alınmış barkodlu mezuniyet belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla sureti işyerince tasdik edilebilir)
Vesikalık fotoğraf (1 tanesi başvuru formuna yapıştırılacak)
Adli sicil kaydı belgesi
Askerlikle ilişiği olmadığını gösterir e-devlet çıktısı
İkamet yerini gösterir yerleşim yeri belgesi
KAYNAKÇI KADROSU İÇİN MÜRACAAT KOŞULLARI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Kamu haklarından mahrum bulunmamak
Askerlik ile ilişkisi bulunmamak
30 yaşını doldurmamış olmak
Mesleği ile ilgili en az 5 yıllık iş tecrübesi olduğunu belgelemek
Gaz altı kaynağı (özlü, özsüz tel) yapabilmek
Elektrik direnç kaynağı yapabilmelidir
Oksijen kesim işleri yapabilmelidir
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1 adet nüfus cüzdanı fotokopisi
Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya e-devlet üzerinden alınmış barkodlu mezuniyet belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla sureti işyerince tasdik edilebilir)
Vesikalık fotoğraf (1 tanesi başvuru formuna yapıştırılacak)
Adli sicil kaydı belgesi
Askerlikle ilişiği olmadığını gösterir e-devlet çıktısı
İkamet yerini gösterir yerleşim yeri belgesi
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