Kamuda tasarruf memuru vurdu. Kaldırma kararı geldi

Kaynak: Independent Türkçe
Kamuda tasarruf memuru vurdu. Kaldırma kararı geldi
Kamu kurum ve kuruluşlarında tasarruf önlemleri kapsamında, personel servisi giderlerinin artması nedeniyle bu hizmetin kaldırılmasına karar verildi.

Independent Türkçe'nin habere göre; Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın raporunun yayınlanmasının ardından, kamu kurum ve kuruluşlarının personel servisi kiralama giderlerinde üç kat artış yaşandığı belirlendi.

Kamuda tasarruf önlemleri çerçevesinde, yeni alternatif yöntemler üzerinde durulmaktadır.

Tasarruf düzenlemesi kapsamında, ekonomik olmayan hatlarda servislerin durdurulması ve çalışanlara toplu taşıma kartı verilmesi gibi adımlar planlanıyor.

Servislerin kaldırılması ve toplu taşıma kartlarının sağlanmasıyla maliyetlerin düşürülmesi hedefleniyor.

998,6 MİLYON LİRAYA YÜKSELDİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan verilere göre, 2024'ün ilk üç ayında personel servisi kiralama giderleri geçen yıla göre yaklaşık üç kat artarak 998,6 milyon liraya yükseldi.

Bu artış, ekonomik giderlerde daralma politikasına geçilmesiyle bu giderlerin bütçeye kazandırılması hedefiyle birlikte dikkat çekiyor.

Ocak ayında 141,7 milyon lira, Şubat ayında 379,6 milyon lira ve Mart ayında 477,3 milyon lira olmak üzere, 2024'ün ilk üç ayında personel servisi kiralama giderleri toplamda 998,6 milyon lira olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde ise servis giderleri 363.5 milyon liraydı. Geçtiğimiz yılın tamamında ise servis gideri 2 milyar 611 milyon lira olarak kaydedilmişti.

GÖREVE BAŞLAR BAŞLAMAZ TASARRUF GENELGESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 30 Haziran 2021'de kamu kurum ve kuruluşlarında alınacak tasarruf tedbirleriyle ilgili genelge Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

Bu genelgede, kamu kurum ve kuruluşlarının servis hizmetinde en etkin ve ekonomik yöntemleri tercih etmeleri vurgulanırken, birbirlerine yakın yerleşkelerde bulunan kurumların servis hizmeti ihalelerini birlikte yapmaları istenmişti.

Haziran 2023'te ise Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek göreve başlar başlamaz kamu kurumlarına tasarruf genelgesi göndermişti.

Genelgede 2021'de Erdoğan tarafından çıkartılan genelge hatırlatılarak "kamu kuruluşları personel servisi hizmetine ilişkin giderler ve diğer hususlarda genelgede belirlenen kurallara uymakla yükümlüdür" ifadesi yer almıştı.

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