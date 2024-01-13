İskenderun’da sağanak yağışlar esnafı vurdu

Hatay’ın İskenderun ilçesinde kuvvetli sağanak yağış, gece saatlerinde etkisini gösterdi.

Sağanak yağmur; Anıt Meydanı, Atatürk Bulvarı ve Çay Mahallesi’nde mazgalları tıkayınca caddeler ve sokaklar göle döndü. Sürücüler ve yayalar göle dönen kent merkezinde ilerlemekte güçlük çekti.

Yağışlar sonrası bölgede yaşanan sorunlara dikkat çeken esnaf Kemal Aktura, “Buralar nasıl düzelecek, nasıl olacak ve nasıl çözüm bulacaklar merakla bekliyoruz. Sürekli dükkanlarımız da bu şekilde su çekiyoruz. Her iş yerinde dalgıç motorlar var. Bu motorlar sayesinde dükkanların da ve apartmanlardan su atıyorlar. Sahile bağlanan yolumuz trafiğe kapalı durumda” ifadelerini kullandı.

Her yağmur yağdığında yaşanan bu soruna çözüm beklediklerini dile getiren Ali Altıngöz, “Çözüm bekliyoruz. Kendi çabalarımızla dükkanlarımızın önlerini ve zeminlerini yükselttik” dedi.