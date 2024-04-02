İskenderun'da seçim yarışında kalp kriziyle hayatını kaybeden başkan adayı toprağa verildi

Sezgin, 31 Mart seçimlerinden sonra geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılmış ve anjiyo işlemi uygulanmıştı. Olumlu yanıt alınamaması üzerine ameliyat olması gereken Sezgin, 1 Nisan 2024 tarihinde evinde tekrar kalp krizi geçirdi ve hayatını kaybetti.

Sezgin'in cenazesi, 2 Nisan 2024 tarihinde Sakarya Yeni Cami'de düzenlenen cenaze töreninin ardından Çankaya Mezarlığı'na defnedildi. Törene BBP İskenderun İlçe Başkanı İbrahim Halil Açıkdaş, BBP Osmaniye İl Başkanı Mehmet Tamer Daşdelen, BBP Payas İlçe Başkanı Ümmet Kaya ve BBP Altınözü İlçe Başkanı Mahmut Bekiroğlu ve sevenleri katıldı.

BBP İlçe Başkan Vekili Metin Alkan, Sezgin'in vefatıyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"31 Mart seçimlerinde belediye başkan adayımız Muzaffer Sezgin, seçimlerden sonra bir kalp krizi geçirdi ve hastaneye kaldırıldı. Anjiyo işlemleri yapıldı fakat sonuçlara olumlu bir cevap vermediğinden ameliyat olması gerekiyordu. Hatay Eğitim Araştırma Hastanesi'nde muayene olacaktı fakat dün akşam tekrardan evinde kalp krizi geçirdi ve hayatını kaybetti. Çok sevdiğimiz değerli bir arkadaşımızdı. Onun kaybı bizi gerçekten çok üzdü. Aynı zamanda İskenderun esnafları tarafından da sevilen bir arkadaşımızdı. Allah gani gani rahmet eylesin."

Muzaffer Sezgin kimdir?

3 çocuk babası olan Muzaffer Sezgin, İskenderun'da esnaf olarak biliniyordu. 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde BBP'den İskenderun Belediye Başkan adayı olarak seçime girmiş ve 340 oy almıştı.