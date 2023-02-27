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İSKİ 2022 raporunu açıkladı: 21 binden fazla kaçak su kullanımı, 58 milyon liralık zarar engellendi

İBB iştiraklerinden İSKİ, yapılan çalışmalar sonucunda, 2022 yılında 21 binden fazla kaçak su kullanımını önleyerek idareyi 58 milyon liralık bir zarardan koruduğunu açıkladı. 

Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi - 13:11
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İSKİ 2022 raporunu açıkladı

İSKİ 2022 raporunu açıkladı: 21 binden fazla kaçak su kullanımı, 58 milyon liralık zarar engellendi
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ANKA'da yer alan haberde, İBB iştiraklerinden İSKİ, 2022 yılında 21 binden fazla kaçak su kullanımını önleyerek 58 milyon liralık bir zararın önüne geçildiğini belirten bir açıklama yayınladı. İSKİ’den bugün yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:   

"TÜM İSTANBUL’DA 365 GÜN BOYUNCA DENETİMLERİNE ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR: İSKİ, gerçekleştirmiş olduğu çalışmalarla kaçak su kullanımına göz açtırmıyor. İdarenin su şebekesinden kaçak olarak ya da su sayacının okuma yapmasını engelleyerek gerçekleştirilen kullanımlar kaçak su olarak tanımlanıyor. Kaçak su kullanmak Türk Ceza Kanunu’nda karşılıksız yararlanma suçu olarak tarif ediliyor. İSKİ kaçak su takip ve tespit ekipleri de tüm İstanbul’da 365 gün boyunca denetimlerine aralıksız devam ediyor. 

58 MİLYON LİRALIK KAMU ZARARI ÖNLENDİ: Bu kapsamda 2022 yılı içerisinde 21 bin 256 kaçak su kullanımı tespit edilerek kaçak kullanımın önüne geçildi. Bu sayede 3 milyon metreküp su kurtarıldı ve tam 58 milyon liralık kamu zararı önlenmiş oldu. 

KAÇAK SU KULLANANLARI İSKİ’YE BİLDİRİN: Öte yandan İSKİ’den yapılan açıklamada “İstanbulluların suyu kaçak olarak kullananları Alo 185 İSKİ Çağrı Merkezi, İSKİ sosyal medya hesapları veya İSKİ şube müdürlükleri aracılığıyla İdaremize bildirmeleri de büyük önem arz etmektedir.” 

İSKİ GENEL MÜDÜRÜ DR. BAŞA: SUYUMUZU BİRLİKTE KORUYALIM
İSKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa da suyun önemine dikkat çekti. Başa, “Su yaşam kaynağımız. Küresel iklim değişikliği ve buna bağlı olarak yaşanan kuraklık, suyun önemini daha da artırıyor. Kurak bir dönemden geçtiğimiz bugünlerde suyumuzun korunmasının da önemi artıyor. Gerçekleştirdiğimiz dev yatırımlara ilave olarak kaçak su kullanımını engellemek için çalışmalarımıza da tavizsiz devam ediyoruz. Tüm İstanbullu hemşehrilerimizden de bu konuda destek bekliyoruz” dedi.

 

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