İSKİ çalışmasında boru patladı: Çapa'da mahalle susuz kaldı!

Olay, saat 16.00 civarında Çapa Millet Caddesi’nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, İSKİ’nin içme suyu şebeke hattı çalışması sırasında bir su borusu patladı.
İş makinesinin çalışması sırasında patladığı belirtilen boru hattının onarımı için ekipler harekete geçti.
Patlayan borudan suyun boşa akmasını önlemek için ekiplerin iş makinesi kovasıyla tampon yaptığı anlar cep telefonuyla kaydedildi.
Ayrıca, patlayan boru nedeniyle bölgede saat 19.00’a kadar su kesintisi yaşanacak.
