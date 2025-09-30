İSKİ çalışmasında boru patladı: Çapa'da mahalle susuz kaldı!

İstanbul Fatih'de İSKİ’nin içme suyu hattı çalışması sırasında boru patladı. Ekipler, arızayı onarmak için çalışmalara başladı.

Olay, saat 16.00 civarında Çapa Millet Caddesi’nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, İSKİ’nin içme suyu şebeke hattı çalışması sırasında bir su borusu patladı.

ski-calismasinda-boru-patladi-capada-mahalle-susuz-kaldi-yenicag-1.jpg

İş makinesinin çalışması sırasında patladığı belirtilen boru hattının onarımı için ekipler harekete geçti.

ski-calismasinda-boru-patladi-capada-mahalle-susuz-kaldi-yenicag-2.jpg

Patlayan borudan suyun boşa akmasını önlemek için ekiplerin iş makinesi kovasıyla tampon yaptığı anlar cep telefonuyla kaydedildi.

ski-calismasinda-boru-patladi-capada-mahalle-susuz-kaldi-yenicag-3.jpg

Ayrıca, patlayan boru nedeniyle bölgede saat 19.00’a kadar su kesintisi yaşanacak.

ski-calismasinda-boru-patladi-capada-mahalle-susuz-kaldi-yenicag-4.jpg

ski-calismasinda-boru-patladi-capada-mahalle-susuz-kaldi-yenicag-5.jpg

