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Sebebi yağmur değil. Silivri'yi su bastı

Silivri'nin en yoğun inşaat alanlarından biri olan Yeni Mahalle'de su borusunun patlaması nedeniyle pek çok evi su bastı. Yaşanan mağduriyet kameralara yansıdı.

Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba - 23:31
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İSKİ su borusu patladı Silivri'de Yeni Mahalle sular altında kaldı

Sebebi yağmur değil. Silivri'yi su bastı
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İSKİ’ye ait isale boru hattında meydana gelen arıza sebebiyle sokak üzerinde bulunan birçok evi su bastı. Haber verilmesi üzerine bölgeye Silivri Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi ekipleri geldi. Ardından İSKİ görevlileri bölgeyi besleyen ana su hattını kapattı. Ekipler suyun tahliye edilmesi için çalışma başlattı.

"EVLERİN ALT KATLARINI SU BASIYOR"

Silivri Yeni Mahalle Karanfil Sokak üzerinde evi bulunan ve mağduriyet yaşayan vatandaşlardan Zihni Yıldız, “Belediye mi İSKİ mi Büyükşehir mi? Kimin sorumluluğunda bilmiyorum ama hiç kimse bizim sorunumuzla ilgilemiyor. Bu evlerin alt katlarını su basıyor. 

Herkes mağdur, buranın giderinin dereye verilmesi gerekiyor, mesafesi 500 metre, yapılacak olan bu kadar. Bu İSKİ’nin, belediyenin hiç mi gücü yok bunu yapmak için?” dedi. Yıldız ayrıca yağmur yağdığında da evlerini su bastığını söyleyerek mağdur olduklarını söyledi. (İHA)

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