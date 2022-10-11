İstanbul'un 11 ilçesinde 24 saate varan su kesintisi

İSKİ tarafından yayımlanan 11 Ekim arıza-kesinti listesiyle birlikte, İstanbul'un birçok ilçesinde su kesintisi yaşanacağı duyuruldu.
İŞTE HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ OLACAĞI VE KAÇ SAAT SÜRECEĞİ HAKKINDA AÇIKLAMA
1- ESENYURT
2- ARNAVUTKÖY
3- AVCILAR
4- BÜYÜKÇEKMECE
5- BAĞCILAR
6- ESENLER
7- FATİH
8- KARTAL
9- SARIYER
10- ŞİLE
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