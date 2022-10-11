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İstanbul'un 11 ilçesinde 24 saate varan su kesintisi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) İstanbul'un 11 ilçesinde su kesintisi yapılacağını duyurdu. Esenyurt ilçesinde yer alan birçok mahallede yaşanacak olan su kesintisi nedeniyle 24 saat boyunca su verilemeyeceği açıklandı.

Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı - 12:07
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İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler. Su kesintisi 24 saat sürecek

İstanbul'un 11 ilçesinde 24 saate varan su kesintisi
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İSKİ tarafından yayımlanan 11 Ekim arıza-kesinti listesiyle birlikte, İstanbul'un birçok ilçesinde su kesintisi yaşanacağı duyuruldu. 

İŞTE HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ OLACAĞI VE KAÇ SAAT SÜRECEĞİ HAKKINDA AÇIKLAMA

1- ESENYURT

2- ARNAVUTKÖY

3- AVCILAR

4- BÜYÜKÇEKMECE

5- BAĞCILAR

6- ESENLER

7- FATİH

8- KARTAL

9- SARIYER

10- ŞİLE

 

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