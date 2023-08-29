İSKİ'nin çalışması sırasında su borusu patladı

Şişli'de, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ekibinin çalışması sırasında su borusu patladı.

KAYNAK: AA
İSKİ'nin çalışması sırasında su borusu patladı

İSKİ ekibinin, Gayrettepe Vefa Deresi Sokak'ta iş makinesiyle yapılan altyapı çalışması sırasında su borusu patladı.

Su tazyikli şekilde etrafa yayılmaya başladı. Patlayan boru saatlerdir etrafa su akıtmaya devam ederken olay yerine gelen belediye ekipleri tedbir aldı.

Su borusunun patlaması ve sonrasında yaşananlar bir vatandaşın cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, patlayan borudan çıkan tazyikli suyun çevreye yayılması yer aldı.

Öte yandan belediye tarafından, bölge sakinlerine cep telefonu üzerinden gönderilen mesajda "Sayın abonemiz, bölgenizi besleyen şebeke hattında meydana gelen arızaya müdahale çalışmaları devam etmekte olup Şişli ilçesi 19 Mayıs ve Fulya mahallelerine 29.08.2023 Salı günü saat 05.00'a kadar su verilemeyecektir." bilgisi paylaşıldı.​​​

İSKİ'nin çalışması sırasında su borusu patladı

İSKİ'nin çalışması sırasında su borusu patladı

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