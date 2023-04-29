İskoç adası 150 bin sterlinden satışa çıktı

İskoçya'nın batı kıyısı açıklarındaki Barlocco Adası, minimum 150 bin sterlin fiyatla satılık. Dünyanın dört bir yanından alıcılar, adanın uzak ve çetin oluşunun cazibesine kapılmış durumda.

İskoç adası 150 bin sterlinden satışa çıktı

Yaklaşık 100 dönüm büyüklüğündeki ada neredeyse tamamen ıssız ve üzerinde bina yok.

Yerleşim yeri listesine göre adada insan elinden çıkma tek yapı, hayvancılığa uygun bir taşkın göleti.

Independent'te yer alan habere göre adanın vaat ettiği şeyler arasında İskoç kıyı şeridinin göz alıcı manzarası, çakıllı bir plaj ve keyfini sürebileceğiniz bozulmamış bir doğal ortam bulunuyor.

İnsanlar adaya gelgitin düşük olduğu zamanlarda yürüyerek ya da ATV'yle, diğer zamanlardaysa tekneyle ulaşabiliyor.

Bu nitelikler, bozulmamış bir doğa parçasına sahip olmanın romantizmine kapılan, dünyanın dört bir yanından 50'den fazla muhtemel alıcıyı cezbetti.

Mülkün satışıyla ilgilenen emlakçı David Corrie, The New York Times'a gönderdiği e-postada bu düzeyde bir ilginin kendisini şaşırtmadığını söyledi ve ekledi:

"Bunlar genellikle tarihi çiftlikler veya arsalarda bulunan ve muhtemelen artık kullanılmayan mülkler. Dünya çapında arazi kullanımının değişmesine ve insanların toprakla yeniden bağ kurmak istemesine odaklanılması, bu tür mülklerin yeni bir pazar yarattığı ve bu pazarda değer bulduğu anlamına geliyor."

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"GÖZDEN KAÇIRILAN BİR BÖLGE"

Corrie, "Burası İskoçya'nın en güzel manzaralarından bazılarına, doğal kıyı şeridine ve geniş ormanlara sahip ve nüfus yoğunluğu çok düşük olan, genellikle gözden kaçırılan bir bölge" dedi ve şöyle devam etti:

"Güneye bakan yaklaşık 160 kilometrelik bir sahil şeridine sahip bölge, yüzyıllardır eşsiz bir manzara ve doğal ışığa sahip bir yer olarak tanınıyor. 19. ve 20. yüzyıllarda birçok sanatçıyı bölgeye çeken de bu özelliği oldu."

Corrie'ye göre, yine firmasının ilgilendiği yakınlardaki Little Ross Adası'nın satışı "şu anda deneyimlediklerine benzer bir modelde" ilerlemiş ve "büyük miktarda ilgi çekmişti."

MÜHÜRLÜ TEKLİFLER YOLUYLA EN İYİ FİYATLARINI VERECEKLER

Corrie, adaya hafta boyunca daha fazla teklif gelmesini bekliyor. Muhtemel alıcılar mühürlü teklifler yoluyla en iyi fiyatlarını verecek.

Adaya sahip olma gururuna erişen kim olursa olsun, muhtemelen adada pek fazla değişiklik yapamayacak.

Kayalık çıkıntı, kumul otlakları ve büyük deniz kuşu kolonilerini içeren bozulmamış doğal ortamıyla dikkat çeken Borgue Sahili Özel Bilimsel İlgi Alanı içinde yer alıyor.

Hükümet yönergeleri, bu özel sahaları "ulusal olarak önemli doğal alanlar" diye tanımlıyor. Bu alanlarda imar katı şekilde sınırlandırılmış durumda.

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