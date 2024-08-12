İskoç dağ kurtarma ekibinden yeni rekor

Lochaber Dağ Kurtarma Ekibi, Cumartesi günü 1.344 metrelik irtifaya sahip olan Ben Nevis Dağı'nda bacağı kırılan bir Fransız yürüyüşçüye yardım ederek önemli bir dönüm noktasına ulaştı.

Güncel durumu bilinmeyen dağcı, kurtarma ekipleri tarafından hava yoluyla Inverness'teki Raigmore Hastanesi'ne kaldırıldı.

Lochaber Dağ Kurtarma Ekibi Lideri Iain Murray kurtarma operasyonundan sonra İskoç medyasına verdiği demeçte "Bu 100. çağrımızdı ve gerçekten yoğun bir dönem yaşadık. Ekip üyeleri, özellikle aile zamanlarının değerli olduğu yaz tatillerinde gerçekten çok iyi çaba sarf ettiler. 100 çağrıya daha önce olduğundan daha hızlı ulaştık. Bu bizim için tarihi bir an. Rekor kırdık" diye konuştu.

Lochaber Dağ Kurtarma Ekibi geçen yıl beş ölüm de dahil olmak üzere 157 çağrıya yanıt verdi. Önceki rekor 132 idi. Gönüllüler üç yıl öncesine göre neredeyse iki kat fazla çağrıyla uğraşıyor. Kurtarma operasyonlarının yaklaşık dörtte üçü İngiltere'nin en yüksek dağı olan Ben Nevis'te gerçekleştirildi.