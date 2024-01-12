İŞKUR açık iş raporunu yayımladı

Kaynak: Haber Merkezi
İŞKUR açık iş raporunu yayımladı
İŞKUR'un Resmi İstatistik Programı (RİP) kapsamındaki görevleri arasında olan Avrupa İstatistik Ofisi standartlarına uyumlu olarak sene de 4 kez gerçekleştirilen Açık İş Araştırma Raporunun 2023 senesi dördüncü çeyrek sonuçları yayımlandı.

16 bin 778 işletmeyle yapılan görüşmede araştırma sonuçları raporuna göre, bu dönem içinde 199 bin 184 açık işin olduğu belirlendi. Açık iş oranı yüzde 1,2 olarak belirlendi.

Yayımlanan raporda sektör olarak açık iş oranları aşağıda ki listede sıralandı.

İşte o listeni detayları…

İNŞAAT, BİLGİ VE İLETİŞİM SEKTÖRLERİ ÖNDE

Açık iş sayısı, 2022 senesinin aynı dönemine oranla yüzde 3,1 oranında artış gösterdi. Açık iş oranının en yüksek olduğu sektörlerin zirvesinde imalat, inşaat, bilgi ve iletişim sektörleri bulunuyor.

Açık iş oranın en yüksek olduğu meslekler grubunda ise silahsız özel güvenlik görevlisi, alçı dekorasyoncu (kartonpiyer), inşaat işçisi, gazaltı (Mig-mag) kaynakçısı ve paketleme işçisi olarak listede sıralandı.

Araştırmanın sonuç raporuna ise İŞKUR'un internet sitesinden bakılabiliyor.

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